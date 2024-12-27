DOT-Chain значно прискорила та спростила процеси забезпеченням ЗСУ

27 декабря 2024 г., 10:25

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Одним із головних напрямів реформи Міністерства оборони в державних закупівлях від Державного оператора тилу стала цифровізація процесів, повʼязаних із забезпеченням ЗСУ, та оптимізація внутрішньої роботи агенції.

Міноборони повідомило, що за рік функціонування ДОТ вже є вагомі досягнення в сфері впровадження е-рішень.

Зокрема, проведена значна робота для подолання так званої «паперової армії» - надлишкової бюрократії, яка відбирає час і сили у військових. Для цього ІТ-департамент ДОТ із нуля розробив і впровадив систему DOT-Chain.

Наразі система функціонує у сфері забезпечення ЗСУ продуктами харчування. DOT-Chain значно прискорила та спростила процеси для постачальників і військових, зокрема:

скорочено цикл постачання продуктів харчування в чотири рази;

зменшено кількість паперової роботи для військових на понад 30 000 документів щотижня;

оброблено близько 75 000 заявок та приблизно 450 000 видаткових накладних;

поставлено 647 мільйонів кілограмів продуктів;

зареєстровано більше ніж 10 постачальників та 2 000 користувачів;

скорочено цикл опрацювання всіх документів з 45-60 днів на старті запуску до 14 днів у листопаді;

створено прозоре середовище взаємодії між військовими частинами, постачальниками та ДОТ;

запущено функціонал з онлайн-подачі начальниками продовольчого забезпечення скарг щодо якості продуктів.

Система має підтвердження відповідності безпеки рівня КСЗІ. Окрім того, ДОТ перебуває на фінальному етапі отримання міжнародного сертифіката з інформаційної безпеки ISO/IEC 27001.

«Цифровізація не просто спрощує процеси – вона кардинально змінює підходи до забезпечення нашого війська. Завдяки сучасним технологіям, як-от система DOT-Chain, ми вже сьогодні бачимо конкретні результати: зменшення бюрократії та підвищення якості обслуговування військових. Це дозволяє армії зосередитися на головному – захисті нашої держави. Кожна гривня, спрямована на ЗСУ, повинна працювати на нашу перемогу, і цифрові рішення стають нашим надійним союзником у цьому напрямі», – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Серед важливих досягнень ІТ-команди можна виділити впровадження різних систем обліку та документообігу, на основі яких ДОТ розвиває власну ERP систему, а також розбудову інфраструктури та системи інформаційної безпеки. Важливим кроком стало впровадження ІКС МОУ SAP, що разом з іншими досягненнями значно покращило внутрішні процеси ДОТ.

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