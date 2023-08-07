Canalys: поставки хромбуків зростають, тоді як планшетів падають

7 августа 2023 г., 13:35

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Згідно з останніми даними Canalys, світові поставки планшетів у 2 кварталі 2023 року впали на 11% в річному обчисленні, до 31,0 млн одиниць. Це послідовне падіння з 1-го кварталу та означає найнижчий обсяг світових поставок планшетів з 1-го кварталу 2020 року. Водночас, поставки хромбуків продемонстрували пристойний квартал, збільшившись на 1% в річному обчисленні до 5,9 млн одиниць, завдяки відновленню попиту на освітні продукти, особливо плідним виявився сезон повернення до школи в Північній Америці.

Падіння ринку планшетів у другому кварталі 2023 року є невеликим покращенням порівняно з 13% падінням у річному обчисленні, яке спостерігалося в першому кварталі. Apple зміцнила свої позиції провідного постачальника планшетів, відвантаживши 12,3 млн одиниць, що склало майже дві п’ятих від загального обсягу світового ринку планшетів. Попри 14% річне падіння поставок, Samsung забезпечила собі другу позицію, відвантаживши 6 млн. планшетів. Amazon, що посіла третє місце, та Lenovo, на четвертому місці, продемонстрували найбільше падіння серед найбільших виробників планшетів: їхні поставки скоротилися на 33% та 39% відповідно. Huawei отримала п’яте місце в рейтингу з показником 1,7 млн. одиниць поставок.

«Хоча попит на планшети впав порівняно з піковими показниками пандемії, він залишається відносно стійким, - каже Хімані Мукка (Himani Mukka), менеджер з досліджень Canalys. - Оскільки ринки ПК і смартфонів також знаходяться під загрозою, продавці планшетів мають додатковий інструмент, який допоможе їм знайти нові можливості в споживчому, комерційному та освітньому секторах. У другій половині року ринок отримає поштовх завдяки сезонному зростанню попиту, а вендори продовжать випускати нові продукти, застосовувати агресивні стратегії виходу на ринок і стимулювати рекламну активність. Однак у рішеннях для комерційного сегмента, схоже, розрив у продуктивності між планшетами та ПК буде збільшуватися. Intel та AMD розробляють дорожні карти для розвитку «комп’ютерів зі штучним інтелектом» і майбутня здатність планшетів слугувати заміною ноутбуків може зменшитися, оскільки функціональність штучного інтелекту стає все більш важливою для продуктивності праці».

У другому кварталі 2023 року світовий ринок хромбуків продемонстрував незначне зростання після семи кварталів падіння поспіль. Компанія HP забезпечила собі перше місце як провідний постачальник цих пристроїв, отримавши понад 10% частки ринку, оскільки поставки зросли на 69% порівняно з минулим роком. Компанія Lenovo утримала друге місце, оскільки її поставки хромбуків зросли на 15%, тоді як у компанії Dell, що посіла третє місце, відбулося падіння на 15%, при цьому обидва постачальники відвантажили близько 1,3 мільйона пристроїв. Acer і Asus посіли четверте і п’яте місця відповідно, втративши частку ринку порівняно з минулим роком.

«Повернення до зростання хромбуків значною мірою було зумовлене високим попитом в освітньому секторі США, - підкреслює Кірен Джессоп (Kieren Jessop), аналітик аналітичної компанії Canalys. - У другому кварталі 2023 року на США припало 81% світових поставок, що значно перевищує середній показник з початку пандемії. Напередодні майбутнього навчального року американські установи подали заявки до 13 травня 2023 року на участь у третьому раунді урядового Фонду надзвичайного підключення (Emergency Connectivity Fund, ECF)». Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) повідомляє, що останній раунд фінансування підтримав розгортання 5,1 мільйона підключених пристроїв, а загальні зобов’язання на сьогодні досягли майже 13 мільйонів підключених пристроїв. «Однак використання грошей платників податків на хромбуків нещодавно потрапило під пильну увагу, коли Дослідницька група громадських інтересів США «Освітній фонд» опублікувала критичний звіт про тривалість життя пристроїв. Якщо не буде подальшого федерального фінансування, школи, які використовують старі хромбуки, можуть зіткнутися з проблемами, пов’язаними зі зручністю використання та досвідом роботи», - додала Джессоп.

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