Salesforce дополнила Einstein Automate новыми средствами RPA

23 сентября 2021 г., 15:45

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Salesforce в прошлый четверг анонсировала новые возможности роботизированной автоматизации процессов (RPA) для Einstein Automate, портфеля инструментов, которые помогают организациям создавать и автоматизировать рабочие процессы и связывать данные.

Salesforce представила Einstein Automate год назад как часть своей стратегии Customer 360, нацеленной на то, чтобы в большей степени стать двигателем процессов для бизнеса. В дополнение к инструментам low-code, которые помогают пользователям независимо от их технической квалификации создавать собственные рабочие процессы, Einstein Automate предлагает сотни готовых к использованию отраслевых рабочих процессов.

В число новых RPA-инструментов входят MuleSoft RPA, Einstein Document Reader и Digital Process Automation.

С Mulesoft RPA пользователь может заменять повторяющиеся задачи ботами (программными роботами), способными интеллектуально обрабатывать документы, вводить данные или совершать действия от имени пользователя. Боты могут взаимодействовать с любыми системами и приложениями, с PDF-файлами, электронными таблицами и отключенными устаревшими системами.

Новый Einstein Document Reader сканирует такие документы, как водительские права или анкеты I-9 (Проверка права на работу США). Пользователи могут выполнять дальнейшие действия с этими данными несколькими щелчками мышью в Salesforce Flow.

Что касается Digital Process Automation, этот инструмент позволяет создавать фирменный «цифровой опыт» (digital experience) с помощью инструментов перетаскивания (drag and drop).

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