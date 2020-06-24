Битва 5G и Wi-Fi 6

24 июня 2020 г., 17:05

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Обещания, которые мы слышим о 5G, - это более высокая скорость соединения, меньшая задержка и покрытие везде. Но реальность такова, что вы можете получить одну или две из этих функций, но не все одновременно.

Стандарт 5G использует радиодиапазоны от субгигагерцевого до 40 ГГц. В сельской местности, где количество ячеек сотовой связи ограничено, спектр в диапазоне менее ГГц, безусловно, обеспечит улучшенное покрытие, но это происходит за счет скорости и задержки. Сверхбыстрая скорость соединения будет реализована на более высоких частотах (25-40 ГГц). Пользователи должны будут находиться в пределах мили от вышки сотовой связи, и городские объекты, такие как здания, транспортные средства, деревья, могут оказывать отрицательное влияние на уровень сигнала.

Лицензированные спектры 5G подавляют потенциальные помехи, которые могут возникать в нелицензированных спектрах Wi-Fi, используемых многими другими беспроводными технологиями, такими как Bluetooth и микроволновые печи. 5G будет поставляться сотовыми операторами беспроводной связи, но ее можно будет построить как частную сеть, развернув собственные точки доступа, как с Wi-Fi.

Архитектура диапазона высоких гигагерцевых частот для 5G требует большего количества точек радиодоступа. Пользователи внутри зданий должны будут проверить инфраструктуру - возможно, развернуть внутренние микроячейки, ретрансляторы и распределенные антенны - для решения проблем обслуживания внутреннего 5G.

5G нацелена на действительно мобильную связь, такую как в общественном транспорте и для транспортных средств безопасности, в открытом пространстве, например, в карьерах добыч полезных ископаемых, для мест добычи нефти и газа, в сельском хозяйстве, в некоторых производственных и студенческих или развлекательных зонах.

5G предлагает преимущества на рынке IoT (NB-IoT, LPWAN), и по мере развития стандартов технология 5G улучшит свои возможности для подключения IoT с низким энергопотреблением. В ближайшие годы развертывание 5G начнется в основных городах и определенных географических точках. Технология 4G останется распространенной в течение нескольких лет. Пользователям потребуются новые устройства, электронные защитные ключи и маршрутизаторы для подключения к услугам 5G, а для устройств IoT потребуется особая совместимость с сотовыми устройствами для подключения к 5G.

В настоящее время технология Wi-Fi зарекомендовала себя как универсальный стандарт для подключения мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов и других портативных или стационарных устройств к локальной сети. Wi-Fi 6 (802.11ax) является последней версией Wi-Fi и обещает повышенную скорость, низкую задержку, улучшенную совокупную пропускную способность и улучшенное управление трафиком пользователей, что поможет уменьшить количество разрывов соединения.

И 5G, и Wi-Fi 6 основаны на множественном доступе с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA). Wi-Fi 6 менее подвержен помехам, чем предыдущие стандарты Wi-Fi, требует меньше энергии (что продлевает срок службы батареи устройства) и имеет улучшенную спектральную эффективность. По сути, это лучше при упаковке данных в сигнал.

Wi-Fi 6 предлагает полную поддержку таких технологий, как качество многопользовательского, множественного входа и множественного выхода (MU-MIMO), что значительно улучшит совместимость мобильных устройств. Это должно ускорить доставку контента. Технология Wi-Fi 6 также обратно совместима со старыми стандартами Wi-Fi.

Реальность такова, что 5G и Wi-Fi 6 развиваются параллельно; эти две технологии в значительной степени дополняют друг друга.

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