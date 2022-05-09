Біткоин впав до мінімуму за останні 10 місяців

9 мая 2022 г., 15:18

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Reuters повідомляє, що у понеділок біткоин впав до найнижчого рівня з липня 2021 року, оскільки спад на фондових ринках продовжував завдавати шкоди криптовалютам, які зараз торгуються відповідно до так званих більш ризикованих активів, таких як технологічні акції.



Біткоин впав до 32 763,16 доларів незадовго до 11:00 за Гринвічем, у п’яту сесію поспіль.



У травні криптовалюта впала на 13% і втратила більше половини своєї вартості, оскільки в листопаді минулого року досягла рекордного рівня в 69 000 доларів.



«Я думаю, що все в криптовалюті все ще класифікується як ризиковий актив, і, подібно до того, що ми бачили з Nasdaq, більшість криптовалют зазнає ударів», — сказав Метт Дібб, головний операційний директор сінгапурської криптоплатформи Stack Funds.



Технологічно нагружений Nasdaq минулого тижня впав на 1,5% і втратив 22% з початку року через перспективу стійкої інфляції, що змусить Федеральну резервну систему США підвищити ставку, незважаючи на уповільнення зростання. У понеділок ф'ючерси Nasdaq знизилися ще на 2,3%.



Дібб доповів, що іншими факторами падіння протягом вихідних - біткойн у п'ятницю коштував близько $36 000 - були завідомо низька ліквідність криптовалютного ринку у вихідні, а також нетривалі побоювання, що алгоритмічний стейблкойн під назвою Terra USD (UST) може втратити свою прив'язку до долара.



Криптоспільнота уважно спостерігає за UST та за новим спосібом, яким він підтримує свою прив’язку до долара 1:1. Засновники Terra USD виклали плани створити резерв біткойнів на суму 10 мільярдів доларів для підтримки стабільної валюти. Але волатильність UST потенційно може перекинутися на інші криптовалюти.



Ефір, друга за величиною криптовалюта в світі, яка лежить в основі мережі Ethereum, впав у понеділок до 2360 доларів, що є найнижчим показником з кінця лютого.

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