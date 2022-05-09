Датагруп-Volia підключила вже більше 400 бомбосховищ по всій країні

9 мая 2022 г., 16:18

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Із початку війни компанія Датагруп-Volia однією із перших впровадила програму по підключенню цивільних прихистків та бомбосховищ до безкоштовного інтернету. Через два місяці у компанії звітують, що до високошвидкісного зв’язку підключено вже більше 400 бомбосховищ по всій країні та вже 50 прихистків у Дніпропетровській області.



Зокрема у Дніпрі, до безкоштовного інтернету підключено вже 22 бомбосховища, у Кривому Розі – 21, у Нікополі – 7, та одне у Новомосковську.



«Дніпропетровська область знаходиться дуже близько до епіцентру бойових дій. До того ж Дніпро та Кривий Ріг є великими економічними та промисловими центрами країни та часто саме вони стають цілями для підступних ворожих ударів. Тож, у цей тяжкий момент наша компанія поставила перед собою завдання забезпечити якісним зв’язком мешканців Дніпропетровщини, що вимушені ховатись від ворожих обстрілів у найближчих укриттях. На сьогодні ми підключили у Дніпропетровській області вже 50 таких об’єктів та не збираємось на цьому зупинятись. Сподіваємось, що цей внесок, разом із іншими справами, що робить наша компанія наблизить нашу перемогу. У яку ми безумовно віримо» - заявили у компанії.



Якщо ви знаходитесь у Дніпрі чи області і не маєте доступу до інтернету у вашому сховищі. Вам потрібно звернутись за електронною поштою [email protected] Спеціалісти компанії приїдуть до вас, як тільки це дозволить ситуація у вашому районі.



Також у компанії започаткована аналогічна програма по підключенню волонтерських центрів та об’єктів для внутрішньо переміщених осіб.



Закликаємо усіх! Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Це може врятувати ваше життя. Спускайтесь у бомбосховища та підвали. А компанія Датагруп-Volia зробить все можливе, щоб навіть там ви залишались на зв’язку.



Все буде Україна!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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