Big Ideas for 2021. ИТ-индустрия

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Компания ARK-Invest начала публиковать «Большие идеи» с 2017 г. Этот ежегодный исследовательский отчет нацелен на выявление инвестиционных возможностей, связанных с прорывными инновациями. Не остается без внимания и ИТ-индустрия.

По мнению исследователй, самым важным прорывом в программном обеспечении может стать глубокое обучение.

До недавнего времени все программное обеспечение разрабатывали люди. Глубокое обучение, форма искусственного интеллекта (ИИ), использует данные для написания программного обеспечения. «Автоматизируя» создание ПО, глубокое обучение может дать импульс и другим отраслям.

В 2020 году глубокое обучение использовалось практически во всех крупномасштабных интернет-сервисах, включая поиск, социальные сети и видео-хостинги. Предполагается, что в течение следующего десятилетия наиболее важное программное обеспечение будет создано с испльзованием ИИ.

Согласно исследованию ARK, глубокое обучение добавит 30 триллионов долларов к капитализации мирового рынка акций в течение следующих 15–20 лет. Оно создаст следующую генерацию вычислительных платформ. Так, в усиленном ИИ разговорном компьютере «умные» динамики ответили в 2020 г. на 100 млрд. голосовых команд, что на 75% больше, чем в предыдущем. Автомобили производителя беспилотных технологий Waymo прошли путь 20 млн. миль по 25 городам США, включая Сан-Франциско, Детройт и Феникс. TikTok, который использует глубокое обучение для видео-рекомендаций, перерос Snapchat и Pinterest вместе взятые.

Однако глубокое обучение требует неограниченной вычислительной мощности. В то время как достижения в области аппаратного и программного обеспечения снижают затраты на обучение ИИ на 37% в год, размер моделей ИИ растет намного быстрее, в 10 раз за каждый год. В результате общие затраты на обучение ИИ продолжают расти. Предполагается, что стоимость современной модели обучения ИИ, вероятно, вырастет в 100 раз — с примерно 1 млн. долл. сегодня до более чем 100 млн. долл. к 2025 году.

Глубокое обучение породило бум в индустрии ИИ-чипов. Поскольку стоимость обучения ИИ возрастает с 1 до 100 млн. долл. на проект, на специализированные процессоры, такие как графические процессоры или TPU (Tensor Processor Unit), будет приходиться большая часть прироста. По оценкам ARK, расходы ЦОД на процессоры ИИ увеличатся более чем в четыре раза в течение следующих пяти лет, с 5 млрд. долл. в год сегодня до 22 млрд. долл. в 2025 году. Предстоящая «фаза развертывания» глубокого обучения демократизирует доступ к ИИ, что принесет пользу не только крупным интернет-компаниям, но и всем отраслям экономики.

По мере развития ИИ расширяется от распознавания образов до понимания языка. 2020 год стал годом прорыва для разговорного ИИ. Впервые системы ИИ стали понимать и генерировать язык с человеческой точностью. Разговорный ИИ требует в 10 раз больше вычислительных ресурсов, чем компьютерное зрение, и должен стимулировать крупные инвестиции в ближайшие годы.

GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3) — третье поколение алгоритма обработки естественного языка от OpenAI — было первым, которое «понимало» язык. GPT-3, в частности, также может писать электронные письма, создавать веб-страницы, писать код на дюжине компьютерных языков, получать исторические факты, переводить с других языков, вести разговор с пациентом, как терапевт, ставить диагнозы и т.п.

Глубокое обучение может создать больше экономической ценности, чем это сделал Интернет. За два десятилетия Интернет добавил 13 триллионов долларов к капитализации фондового рынка во всем мире. По состоянию на 2020 год с помощью глубокого обучения рыночная капитализация составила 2 триллиона долларов. ARK считает, что глубокое обучение добавит 30 триллионов долларов к капитализации фондового рынка в течение следующих 15–20 лет.

Согласно прогнозам компании, ЦОД, мощные вычислительные фабрики, ждут революционные изменения. Более дешевые, быстрые и энергоэффективные процессоры начинают вытеснять Intel, которая традиционно получала более 90% всех доходов от продаж процессоров. Ожидается, что для облачных вычислений ARM, RISC-V и графические процессоры (GPU), вероятно, появятся в качестве новых мощных процессоров. Вместе их продажи могут расти на 45% в год, до 19 млрд. долл. к 2030 году.

Предполагается, что в ЦОД ускорители, в которых преобладают GPU, станут основными процессорами для новых рабочих нагрузок, и к 2030 году их рост составит 21% в год, достигнув 41 млрд. долл.

Каждые несколько десятилетий ЦОД ожидает изобретение новых архитектур. Последний крупный переход в ЦОД произошел с процессоров RISC в 90-х годах на недорогую архитектуру x86, производную от ПК. Пользуясь масштабом рынка ПК, Intel подорвала позиции ведущих игроков.

Сегодня процессоры ARM используют масштабы мобильной экосистемы, чтобы разрушить монополию Intel. Применяя принципы открытого исходного кода к оборудованию, RISC-V также становится стандартом недорогих вычислений. ARK полагает, что надолю ARM и RISC-V в сегменте процессоров будет приходится до 71% в к 2030 г.

По мнению ARK, Intel кажется застывшей во времени. Корпорация Intel, которая когда-то была мировым лидером в производстве полупроводников, сбилась с пути. Она отложила выпуск 10-нм процессора на четыре года, что позволило ее конкурентам — TSMC и AMD — занять лидирующие позиции на рынке в 2020 году. По состоянию на 2020 год Intel все еще не поставляла 10-нм серверные чипы. TSMC на целое поколение опередила Intel и занимается массовым производством 5-нм процессоров. Таким образом, ARM может быть установлен в большинство ПК для разработчиков к 2030 году.

Почти все разработчики программного обеспечения пишут код на компьютерах Intel x86, работающих под управлением операционных систем Windows, Mac или Linux. Apple планирует перевести компьютеры Mac, которые используются каждым третьим разработчиком, с процессоров x86 на центральные процессоры на базе ARM в течение следующих двух лет.

В то же время Microsoft удваивает усилия по поддержке Windows на процессорах ARM. Согласно исследованию ARK, к 2030 году большинство компьютеров разработчиков могут работать на процессорах ARM, что знаменует собой конец эры Intel x86.

Более того, ARM может стать новым стандартом в облаке. Общедоступное облако, которое по умолчанию является платформой для развертывания новых приложений, сгенерировало 140 млрд. долл. в мировой выручке в 2020 году. Так, Amazon Web Services (AWS) — крупнейший поставщик общедоступного облака в мире — запустил процессор Graviton 2 ARM в 2020 году, уменьшив свою необходимость покупать чипы от Intel и AMD. AWS Graviton 2 дешевле и быстрее, чем процессоры Intel, с повышением производительности на 48% за доллар. В будущем AWS, вероятно, переведет большую часть своих серверов на процессоры на базе ARM.

Предполагается, что ARM и RISC-V могут стать новым стандартом для процессоров к 2030 году.

ARK считает, что ПК и серверы, использующие ARM процессоры, создадут первую экосистему с достаточным масштабом, инструментами и поддержкой поставщика, чтобы бросить вызов Intel x86. Доход от серверов ARM может увеличиться в 100 раз, с менее 1 млрд. долл. в 2020 году до 100 млрд. долл. в 2030 году. Этот уровень выше, чем у x86 сегодня. В то же время значительный вклад может внести RISC-V.

К 2030 году графический ускоритель должен заменить ЦП в качестве основного вычислительного ядра сервера. Ускорители, такие как графические процессоры, блоки тензорной обработки (TPU) и программируемые вентильные матрицы (FPGA), выполняют самые требовательные вычислительные задачи, включая ИИ, аналитику, открытие лекарств и облачные игры.

Несмотря на интенсивную конкуренцию, ARK считает, что графические процессоры продолжат доминировать на рынке ускорителей в течение следующих пяти лет благодаря их непревзойденной программируемости и программному стеку.

ARK верит, что серверные процессоры изменятся в следующем десятилетии. ARM и RISC-V, вероятно, вытеснят Intel x86 в облаке. Вместе они могут расти на 45% в год и к 2030 году достичь 19 млрд. долл. дохода от ЦП и 100 млрд долл. дохода от серверов.

Компания также считает, что ускорители, в которых преобладают графические процессоры, станут доминирующими процессорами в ЦОД, рост которых составит 21% в год — до 41 млрд долл.

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