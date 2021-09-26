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BEST CIO Open Air - Фоторепортаж

Автор – КО, 25 сентября

В продолжение церемонии награждения BEST CIO 2020 партнер проекта, компания UCloud, предложила провести встречу участников в неформальной обстановке. Так возникла идея мероприяттия "BEST CIO. OpenAir, которое прошло 3 сентября на берегу Днепра в NeStoyNaMeste House, X-Park.

В рамках "BEST CIO. OpenAir" ИТ-директора смогли продолжить общение и наладить новые знакомства с коллегами. Группа CIOneer провела обсуждение Smart Talk на тему "Почему вам не нужна цифровая трансформация", вызвавшую интерес и вопросы участников мероприятия, которых было более семидесяти. Вечеринка завершилась интелелектуальными конкурсами и ярким шоу барменов.

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж по следам мероприятия "BEST CIO. OpenAir".

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

BEST CIO Open Air

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