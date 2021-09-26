BEST CIO Open Air - Фоторепортаж

В продолжение церемонии награждения BEST CIO 2020 партнер проекта, компания UCloud, предложила провести встречу участников в неформальной обстановке. Так возникла идея мероприяттия "BEST CIO. OpenAir, которое прошло 3 сентября на берегу Днепра в NeStoyNaMeste House, X-Park.

В рамках "BEST CIO. OpenAir" ИТ-директора смогли продолжить общение и наладить новые знакомства с коллегами. Группа CIOneer провела обсуждение Smart Talk на тему "Почему вам не нужна цифровая трансформация", вызвавшую интерес и вопросы участников мероприятия, которых было более семидесяти. Вечеринка завершилась интелелектуальными конкурсами и ярким шоу барменов.

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж по следам мероприятия "BEST CIO. OpenAir".

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