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Baseus випустила ультратонкий павербанк для ноутбуків

12 марта 2024 г., 13:35
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Baseus Technology повідомила про запуск свого нового продукту - ультратонкого портативного зовнішнього акумулятора Blade2.

Пристрій важить лише близько 323 г, а його товщина становить близько 10 мм.

Продукт використовує полімерно-літієві акумулятори та має ємність у 12000 мАг. Зазначається, що у павербанку використовується технологія електромобілів EV-класу з кремнієво-вуглецевим анодом, що забезпечує високу потужність, витривалість та підвищену безпеку.

Павербанк підтримує вхід для зарядки PD60W, а також пропонує користувачам можливість відстежувати стан заряджання пристрою в режимі реального часу за допомогою спеціального цифрового інтерфейсу з використанням цифрової технології живлення BDIP.

Blade2 має два USB-С порта та дозволяє користувачам заряджати два пристрої одночасно. Завдяки технології інтелектуального розподілу енергії BPS2.0 порти Type-C забезпечують потужність зарядки у 45 Вт і 20 Вт.

Зарядний пристрій універсально сумісний з більш ніж 1000 основних пристроїв, а також підтримує PD, SCP, QC, FCP, AFC та багато інших протоколів швидкої зарядки.

Інтелектуальний додаток Baseus Intelligent Control App для безперебійного моніторингу в режимі реального часу, персоналізованих налаштувань та цінної інформації про зарядку.

Blade2 оснащений вісьмома різними протоколами безпеки. Вони включають захист від короткого замикання, надмірного розряду, температури, надмірного заряду, надмірної потужності, відновлення, надмірного струму та надмірної напруги.

Зарядний пристрій для ноутбуків Baseus Blade2 у США коштує $99,99.

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