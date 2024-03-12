TrendForce: глобальне виробництво смартфонів підскочило на 12,1% у IV кв. 2023 р.

12 марта 2024 г., 12:25

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Останні дані TrendForce свідчать про значне відновлення світового виробництва смартфонів, що знаменує собою кінець восьмиквартального спаду в третьому кварталі 2023 року.



В рамках стратегічного сплеску наприкінці року бренди збільшили виробництво, щоб захопити більшу частку ринку, завдяки чому випуск смартфонів у IV кв. кварталі зріс на 12,1% і досяг 337 млн одиниць. Попри таке вражаюче зростання в останньому кварталі, 2023 рік завершився незначним падінням річного виробництва на 2,1% - до 1,166 мільярда одиниць.



У четвертому кварталі Apple вирвалася в лідери завдяки значному зростанню виробництва на 58,6% - завдяки ажіотажу навколо серії iPhone 15 - і закріпила своє лідерство, випустивши близько 78,5 мільйона одиниць продукції. Однак, незважаючи на лідерство, Apple зазнала зниження річного виробництва на 4,2% до 223 мільйонів одиниць і закріпившись на другому місці. Очікується, що з відродженням Huawei Apple зіткнеться з посиленням конкуренції в преміум-сегменті китайського ринку, де обидва бренди змагаються за одну й ту саму базу споживачів.



Samsung пройшов через перехідний етап у четвертому кварталі, продемонструвавши зниження виробництва на 11% до близько 53,5 млн одиниць, але все ще міцно утримуючи друге місце за підсумками кварталу. Тим часом її річний обсяг виробництва впав на 11,3%, до 229 млн одиниць, що скоротило її відрив від Apple до 0,5%.



Xiaomi (включаючи Xiaomi, Redmi та POCO) дещо збільшила виробництво в останньому кварталі минулого року на 0,7%, досягнувши 43,1 млн одиниць. Це дозволило виробнику зберегти третю позицію, попри річне падіння на 6,1% до 147 млн одиниць.



Oppo (включаючи Oppo, Realme та OnePlus) слідувала за Xiaomi з квартальним зростанням на 3,4%, завершивши рік падінням на 4,1% до 139 млн одиниць.



Vivo (включаючи Vivo і iQoo) продемонструвала зростання на 4,1% в четвертому кварталі, завершивши рік зі зниженням на 2,9% до 93,5 млн одиниць. В результаті чого компанія опустилась на шосте місце у світовому рейтингу.



Бренди смартфонів зі значною часткою на китайському ринку готуються до посилення конкуренції на тлі спаду споживчих витрат у Китаї та агресивного повернення Huawei на ринок.



Компанія Transsion (до складу якої входять TECNO, Infinix та itel) не лише досягла значного зростання на 11,3% у IV кв., але й увійшла в історію, подолавши річний бар'єр у 90 мільйонів одиниць продукції, що на 46,3% перевищило показник минулого року. Це вивело Transition на п'яте місце у світі, що TrendForce пов'язує з поповненням запасів каналів збуту, переходом від продуктів початкового рівня до більш різноманітних пропозицій та успішною експансією на нові ринки, такі як Індія та Південна Америка.



TrendForce вважає, що перспективи на 2024 рік натякають на світле майбутнє, вільне від тиску запасів попереднього року. Однак темпи відновлення ринку залишаються під пильною увагою. У центрі уваги - додатки зі штучним інтелектом, а гіганти індустрії об'єднують зусилля, щоб започаткувати наступну хвилю розробок у цьому напрямку.

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