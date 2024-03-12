De Novo стала сертифікованим сервіс-провайдером контейнерних технологій Kubernetes

12 марта 2024 г., 14:35

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Компанія De Novo, провідний провайдер хмарних рішень та послуг, повідомляє про отримання першого в Україні статусу Kubernetes Certified Service Providers (KCSP). Це програма сертифікації, розроблена Cloud Native Computing Foundation (CNCF), яка підтверджує найвищий рівень компетенції компанії в галузі розгортання та управління Kubernetes. CNCF – це проєкт Linux Foundation, створений, зокрема, з метою розвитку контейнерних технологій.

Статус KCSP надається компаніям, які продемонстрували відповідну експертизу у розгортанні та управлінні Kubernetes. Серед вимог для отримання статусу – наявність у штаті сертифікованих фахівців Kubernetes (CKS), досвід практичної роботи з технологіями Kubernetes у продуктивному середовищі тощо.

Статус KCSP забезпечує для клієнтів De Novo цілу низку переваг, серед яких – гарантія якості послуг, зниження ризиків, швидке впровадження та експертна підтримка з усіх питань, пов'язаних із Kubernetes.

«Отримання статусу KCSP – це важливий крок для нашої компанії, що підтверджує нашу відданість жорстким стандартам у сфері роботи Kubernetes і дозволяє надавати партнерам послуги найвищої якості. Разом з тим, ми продовжуємо поглиблювати експертизу в галузі Kubernetes і в майбутньому плануємо отримання нових статусів, для підтвердження наших компетенції», – Геннадій Карпов, директор з технологій De Novo.

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