Bare Metal - знову у фокусі

18 июня 2025 г., 17:25

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Bare Metal - технологія не нова, але на тлі зростання популярності AI, ML, обробки великих даних і високонавантажених систем вона знову опинилася у фокусі уваги індустрії.

Нагадаємо, це модель, яка поєднує контроль над фізичним сервером із принципами гнучкості хмарних сервісів, поступово формує новий стандарт у сегменті інфраструктури.

Згідно з прогнозами ResearchAndMarkets, до 2028 року обсяг ринку Bare Metal сягне 19 млрд дол., що майже вдвічі більше за показник 2023 року. Причини такого зростання цілком логічні.

По-перше, все більше компаній усвідомлюють обмеження традиційних публічних хмар, особливо коли йдеться про критично важливі застосунки з високими вимогами до продуктивності.

По-друге, Bare Metal дозволяє зменшити вплив гіпервізорного шару, що означає прямий доступ до всіх ресурсів — процесора, пам’яті, дисків — без витрат на віртуалізацію.

По-третє, завдяки погодинній або помісячній моделі оплати цей підхід зручний навіть для динамічних навантажень. Важливо також, що сучасні платформи дозволяють автоматизувати розгортання Bare Metal-серверів практично так само швидко, як і віртуальних машин.

У цьому сенсі йдеться не про повернення до «заліза» як такого, а радше про його еволюцію - зручну, прозору та контрольовану.

Не менш вагомим є й аспект безпеки: фізична ізоляція середовища дає змогу мінімізувати ризики, що особливо актуально в регульованих індустріях або проєктах, де потрібна сертифікація інфраструктури

За даними Colobridge, попит на такі сервіси стабільно йде у гору, і не в останню чергу через зростання складності інфраструктур: клієнти шукають моделі, в яких можна чітко контролювати всі ланки — від апаратного забезпечення до операційної системи. Це знижує залежність від вендорів і спрощує аудит.

Не варто також забувати про гібридні сценарії: саме в комбінації з публічною або приватною хмарою Bare Metal демонструє максимальну гнучкість. Йдеться про можливість використовувати фізичні сервери для обробки важких обчислювальних задач, залишаючи хмару для пікового навантаження або нетривалих проєктів.

На практиці це дозволяє оптимізувати як витрати, так і час реакції на зміну вимог бізнесу.

У підсумку слід зазначити, що Bare Metal зараз - це відповідь на виклики нової хвилі цифровізації, де зростає значення контролю, продуктивності та адаптивності.

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