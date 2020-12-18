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Авиационная группа Star Alliance делает ставку на облако Amazon

18 декабря 2020 г., 13:45
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Amazon Web Services сообщила о подписании контракта с еще одним крупным клиентом - Star Alliance.

Как сообщается, Star Alliance, крупнейший в мире альянс авиационной отрасли, в который входит 26 авиакомпаний, заявил, что переводит всю свою ИТ-инфраструктуру в облако Amazon. По заявлению организации, эта инициатива должна позволить снизить совокупную стоимость владения инфраструктурой на 25%, одновременно обеспечив необходимый уровень гибкости и производительности.

Также по заявлению Star Alliance, организация работает с Tata Consultancy Services, которая помогает обеспечить перенос всех данных, платформ и критически важных бизнес-приложений в облако Amazon. После этого альянс намерен закрыть свои локальные центры обработки данных и будет делать ставку на услуги AWS для  запуска новых сервисов призванных сделать поездки более безопасными и легкими для пассажиров.

Один из примеров таких сервисов - приложение для отслеживания багажа, которое использует службу БД Amazon Aurora для обработки данных из нескольких систем и формированию отчетности для агентов по обслуживанию клиентов авиакомпаний, работающих по всему миру. Star Alliance также создала приложение «Star Alliance Inter Airline Through Check-in Hub», которое позволяет пассажирам регистрироваться и получать посадочные талоны для поездок с несколькими остановками при использовании более чем одной авиакомпании.

Что еще более важно, по словам Star Alliance, переход на AWS поможет гибко решать вопросы с потребностями ИТ-ресурса в контексте ситуации, которая в результате пандемии COVID-19. Когда в начале этого года во всем мире вступили в силу ограничения на поездки, Star Alliance немедленно сократила объем инфраструктуры и расходы на 30%, просто снизив объемы использования AWS.

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