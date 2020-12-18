IBM и Fujifilm увеличили ёмкость ленточных накопителей в 29 раз

18 декабря 2020 г., 13:05

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В прямой трансляции из лаборатории в Цюрихе (Швейцария) ученые IBM продемонстрировали группе журналистов 29-кратное увеличение ёмкости ленточного картриджа – с 20 терабайт (ТБ) до 580 ТБ. Это примерно в 32 раза превосходит номинал LTO-Ultrium (Linear Tape-Open, версия 9), самого современного отраслевого стандарта на магнитные ленты.



Новый рекорд стал итогом 15-летнего сотрудничества IBM с Fujifilm. Он было достигнут за счёт улучшения трех основных областей ленточной технологии: регистрирующей среды, головок чтения/записи и сервомеханики.



Fujifilm отказалась от использования стандартных для отрасли частиц феррита бария и включила в новое регистрирующее покрытие более мелкие частицы феррита стронция. Это позволило хранить больше данных на том же количестве ленты.



Со своей стороны, IBM разработала технологию ленточной головки с низким коэффициентом трения, которая может работать с очень гладкими поверхностями новой ленты. Компания также заимствовала из HDD сверхтонкий туннельный магниторезистивный (TMR) датчик считывания шириной 29 нм: он позволяет надежно обнаруживать данные, записанные на носитель из феррита стронция с линейной плотностью 702 килобайта на дюйм.



Новый набор сервомеханических технологий для этой системы сделал возможным позиционирование головки с рекордной точностью 3,2 нм, при этом лента перемещается по считывающей головке со скоростью около 15 км/ч.



Магнитные ленточные хранилища переживают ренессанс в последние несколько лет, обусловленный дисбалансом между экспоненциальным ростом данных и одновременным замедлением роста плотности записи жёстких дисков (HDD).



К счастью, для большей части информации достаточно «холодного хранения». Оно не предполагает частого обращения к данным и идеально подходит для магнитных ленточных технологий. Кроме того, магнитная лента по своей природе лучше защищена от киберпреступлений, требует меньше энергии, обеспечивает долгосрочную надёжность хранения и имеет в четыре раза более низкую стоимость гигабайта, чем жесткий диск.



Совокупность всех этих факторов привела к тому, что сегодня, по оценкам IBM, в ленточных системах хранится более 345 000 эксабайт (ЭБ) данных. Компания считает, что новая рекордная демонстрация позволит продлить планы масштабирования магнитных ленточных картриджей на следующее десятилетие.

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