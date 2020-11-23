Autodesk выпустила новые решения в рамках облачной среды Autodesk Construction Cloud

23 ноября 2020 г., 11:45

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Компания Autodesk объявила о выходе нового набора продуктов для облачной среды Autodesk Construction Cloud, которые объединяют аналитику данных и работу различных команд на протяжении всего жизненного цикла объекта, от проектирования до строительных работ.



Как отмечается, размещенные на единой платформе в общей среде данных, новые продукты Autodesk Build, Autodesk Quantify и Autodesk BIM Collaborate позволяют генеральным подрядчикам, поставщикам отдельных видов строительных услуг, дизайнерам и владельцам объектов повысить продуктивность и вывести результаты своей работы на новый уровень. Для специалистов, занятых в сфере строительства, предлагается комплексная платформа управления процессами конструирования, объединяющая все необходимые данные в едином пространстве, что позволяет повысить удобство совместной работы, эффективно прогнозировать необходимость внесения изменений в проект, а также предоставляет рекомендации по повышению качества организации процессов, основанных на анализе данных.



«Почти год назад мы представили облачную среду Autodesk Construction Cloud, отражающую наше видение максимально удобного и полного набора продуктов по управлению процессами проектирования и строительства. Сегодня мы анонсируем продукты, которые задают новые стандарты в области взаимосвязанного проектирования. Наше новое решение Autodesk Build обеспечивает абсолютно новый подход к управлению проектами», заявил Джим Линч (Jim Lynch), вице-президент и генеральный руководитель Autodesk Construction Solutions.



Autodesk Build сочетает в себе лучшие преимущества PlanGrid и BIM 360, а также новый расширенный функционал и представляет комплексное решение для управления проектами и организации полевых работ. В Autodesk Build также входит мобильное приложение PlanGrid Build с новыми дополнительными возможностями для полевых сотрудников.



Autodesk Quantify позволяет сметчикам автоматизировать получение количественных характеристик 2D и 3D-моделей на единой комплексной платформе.



Autodesk BIM Collaborate позволяет проектным командам согласовывать и выполнять проектные задания, управляя всем рабочим процессом взаимодействия и координации с помощью единого решения для сокращения повторных работ, повышения производительности и скорости сдачи проекта.



В рамках единой платформы Autodesk Construction Cloud каждый новый продукт дополнен следующими решениями.



Autodesk Docs – основа общей среды данных для каждого комплексного продукта с централизованным управлением документооборотом. Это обеспечивает пользователям удобную навигацию и интеграцию рабочих процессов для создания единого источника достоверных данных на протяжении всего жизненного цикла проекта.



Insights предоставляет аналитические сведения о собранных данных, а также возможность экспорта этих данных; использует искусственный интеллект Construction IQ для выявления и снижения рисков.



Administration обеспечивает централизованное управление пользователями и разрешениями, предлагает шаблоны и другие инструменты для настройки проекта, а также единый метод аутентификации для любого комплексного продукта.



Новые продукты будут доступны в начале 2021 года.

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