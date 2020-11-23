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По оценкам аналитиков облачная SIEM Azure Sentinel в 1,5 раза выгоднее локальной

23 ноября 2020 г., 11:05
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По оценкам аналитиков облачная SIEM Azure Sentinel в 1,5 раза выгоднее локальной

Компания Forrester Consulting опубликовала (PDF, EN) результаты отчета «Общее экономическое влияние Microsoft Azure Sentinel», согласно которому решение от Microsoft за три года позволяет получить рентабельность от инвестиций 201%, при этом срок окупаемости внедрения решения составляет шесть месяцев.

Исследование построено на базе опроса четырех организаций, обслуживающих клиентов в сфере ИТ-услуг, больших данных, финансовых услуг и электронной коммерции, которые до перехода на Azure Sentinel использовали локальную SIEM-систему или внутреннее решение для моделирования инфраструктуры SIEM. Для более четкого сравнения Forrester объединила результаты всех четырех компаний в единую составную организацию. По результатам анализа агрегированных данных компания сделала следующие выводы:

  • Затраты компаний после внедрения Azure Sentinel сократились на 48% по сравнению с расходами на использование устаревших SIEM-решений. Значительная экономия – на общую сумму 4,9 млн. долл. – была достигнута организациями, принимавшими участие в исследовании, за счет снижения расходов на лицензирование, хранение данных и построение инфраструктуры.
  • Снижение количества ложных срабатываний на 79% и сокращение трудозатрат, связанных с расследованием, на 80%. Благодаря этому компании сэкономили около 2 млн. долл.
  • Благодаря простому подключению к источникам данных и предварительно созданному контенту SIEM время развертывания Azure Sentinel на 67% меньше показателя устаревших локальных SIEM-систем, это позволило компаниям уменьшить расходы на 602 тыс. долл.
  • Расходы на управление системой снизились на 1,2 млн. долл. (56%). Автоматическое обновление системы, интуитивно понятная централизованная платформа и уменьшение потребности в техническом обслуживании позволили организациям направить усилия специалистов на реализацию инициатив по созданию инструментов для получения дополнительной прибыли.

В целом, по подсчетам Forrester Consulting, участники опроса, использующие Azure Sentinel, получили прибыль в размере 8,7 млн. долл., при этом затраты на внедрение решения составили 2,9 млн. долл. Таким образом, показатель в 201% рентабельности инвестиций (ROI) был достигнут компаниями за три года.

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