По оценкам аналитиков облачная SIEM Azure Sentinel в 1,5 раза выгоднее локальной

23 ноября 2020 г., 11:05

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Компания Forrester Consulting опубликовала (PDF, EN) результаты отчета «Общее экономическое влияние Microsoft Azure Sentinel», согласно которому решение от Microsoft за три года позволяет получить рентабельность от инвестиций 201%, при этом срок окупаемости внедрения решения составляет шесть месяцев.

Исследование построено на базе опроса четырех организаций, обслуживающих клиентов в сфере ИТ-услуг, больших данных, финансовых услуг и электронной коммерции, которые до перехода на Azure Sentinel использовали локальную SIEM-систему или внутреннее решение для моделирования инфраструктуры SIEM. Для более четкого сравнения Forrester объединила результаты всех четырех компаний в единую составную организацию. По результатам анализа агрегированных данных компания сделала следующие выводы:

Затраты компаний после внедрения Azure Sentinel сократились на 48% по сравнению с расходами на использование устаревших SIEM-решений. Значительная экономия – на общую сумму 4,9 млн. долл. – была достигнута организациями, принимавшими участие в исследовании, за счет снижения расходов на лицензирование, хранение данных и построение инфраструктуры.

Снижение количества ложных срабатываний на 79% и сокращение трудозатрат, связанных с расследованием, на 80%. Благодаря этому компании сэкономили около 2 млн. долл.

Благодаря простому подключению к источникам данных и предварительно созданному контенту SIEM время развертывания Azure Sentinel на 67% меньше показателя устаревших локальных SIEM-систем, это позволило компаниям уменьшить расходы на 602 тыс. долл.

Расходы на управление системой снизились на 1,2 млн. долл. (56%). Автоматическое обновление системы, интуитивно понятная централизованная платформа и уменьшение потребности в техническом обслуживании позволили организациям направить усилия специалистов на реализацию инициатив по созданию инструментов для получения дополнительной прибыли.

В целом, по подсчетам Forrester Consulting, участники опроса, использующие Azure Sentinel, получили прибыль в размере 8,7 млн. долл., при этом затраты на внедрение решения составили 2,9 млн. долл. Таким образом, показатель в 201% рентабельности инвестиций (ROI) был достигнут компаниями за три года.

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