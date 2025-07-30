Міноборони посилює забезпечення вітчизняного ОПК комплектуючими від українських виробників

30 июля 2025 г., 8:15

Міністр оборони України Денис Шмигаль та заступниця Міністра оборони України Анна Гвоздяр разом з Президентом України Володимиром Зеленським відвідали підприємство, яке виготовляє електроніку та комплектуючі елементи для українського озброєння.





Зокрема, на підприємстві виробляються плати, електронні модулі та інші компоненти.





«Такі виробництва зростають, адже швидко розвиваються й користуються попитом інноваційні види озброєння — дрони, ракети, засоби захищеного зв'язку тощо», — заявив Денис Шмигаль.





Міністр оборони зазначив, що держава зі свого боку підтримує оборонну промисловість. Так, виробники зброї та військової техніки можуть отримати пільгові кредити. Для виробників також діє програма «Зроблено для перемоги».





«Розробляємо нові інструменти, щоб легше знаходити саме українських виробників комплектуючих для оборонної галузі. Український ОПК стрімко зростає. Будуємо міцний щит для безпечного й мирного майбутнього», — підкреслив Денис Шмигаль.

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