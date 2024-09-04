Архітектори процесорів Intel йдуть, щоб створити RISC-V-стартап

4 сентября 2024 г., 15:35

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Чотири старших інженери з групи Intel з розробки передових архітектур у Портленді, штат Орегон, залишили компанію та заснували AheadComputing з планами щодо створення IP ядра RISC-V. Стартап було засновано в липні 2024 року, він запустив свій вебсайт незадовго до того, як Intel оголосила про плани зі звільнення 15000 осіб, що становить близько 15% її штату.



Співзасновниками AheadComputing є:



Генеральний директор Деббі Марр (Debbie Marr), яка була стипендіатом Intel і головним архітектором групи розробки вдосконаленої архітектури та має 33-річний досвід роботи в компанії.



Деббі відігравала провідну роль у розробці процесорів Intel, починаючи з 386SL і закінчуючи сучасними передовими продуктами Intel. Деббі була архітектором сервера Intel Pentium Pro, першого процесора Intel Xeon. Вона впровадила технологію Intel Hyperthreading у процесор Pentium 4, перетворивши її з концепції на продукт. Вона була головним архітектором Intel Core 4-го покоління (Haswell) і очолювала передові розробки для процесорів Intel Core/Xeon 2017/2018 років. Деббі також провела 7 років в Intel Labs як директорка лабораторії архітектури прискорювачів, де вона керувала дослідженнями в галузі машинного навчання і методів прискорення для прискорювачів CPU, GPU, FPGA та AI. Деббі є автором понад 40 патентів з багатьох аспектів архітектури/мікроархітектури CPU, прискорювачів AI та FPGA.



Деббі Марр здобула докторський ступінь з електротехніки та обчислювальної техніки в Мічиганському університеті, ступінь магістра з електротехніки та обчислювальної техніки в Корнелльському університеті та ступінь бакалавра з електротехніки та обчислювальної техніки в Каліфорнійському університеті в Берклі.



Архітектор мікропроцесорів Джонатан Пірс (Jonathan Pearce) за 22 роки роботи в Intel дослужився до посади головного інженера й архітектора процесорів. За цей час Джонатан брав участь як у розробці продуктів, так і в дослідженнях. У групах із розроблення продуктів Intel Джонатан працював як у передкремнієвих, так і в посткремнієвих підрозділах над кількома поколіннями процесорів Intel Core SOC. Як науковий співробітник Intel він був сполучною ланкою в Інституті спільних досліджень Intel у сфері обчислювального інтелекту. Він також керував проєктом з розробки нової мікропроцесорної архітектури з революційною продуктивністю для алгоритмів AI/ML/HPC. Джонатан є автором понад 19 патентів у галузі архітектури/мікроархітектури CPU, AI та GPU.



Джонатан здобув ступінь магістра і бакалавра в галузі електротехніки та обчислювальної техніки в Університеті Карнегі-Меллон.



Доктор Шрікант Шрінівасан (Srikanth Srinivasan) - галузевий експерт з архітектури мікропроцесорів і мікроархітектури з понад 20-річним досвідом технічного керівництва в галузі досліджень і розробок. В Intel він успішно створив кілька високопродуктивних чипів (Nehalem, Haswell, Broadwell), які використовують на ринку клієнтів і серверів, а також чипи з низьким енергоспоживанням (Bergenfield), які використовують у телефонах і планшетах. Зовсім нещодавно Шрікант очолював групи з розроблення процесорів фронтенда і бекенда в Advanced Architecture Development Group, визначивши нову мікроархітектуру, яка розширила межі продуктивності процесорів. Він також працював над прискорювачами та обчисленнями в пам'яті для штучного інтелекту. Шрікант Шрінівасан також є активним автором понад десятка високоцитованих робіт і понад 50 патентів. Його статті були включені до IEEE Micro Top Picks у 2003, 2004 і 2006 роках. Він здобув ступінь доктора філософії в галузі комп'ютерних наук в Університеті Дьюка і ступінь бакалавра комп'ютерних наук (з відзнакою) в BITS Pilani.



Архітектор мікропроцесорів Марк Дечен (Mark Dechene) був головним інженером Intel і архітектором CPU в групі розробки вдосконаленої архітектури, де він очолював групу з архітектури виконання пам'яті в ядрі CPU. За 16 років роботи в Intel Марк займався розробкою архітектури для процесорів Intel, включно з Haswell, Broadwell, Goldmont, Goldmont Plus, Tremont і Skymont. Протягом усієї своєї кар'єри Марк приділяв особливу увагу керівництву групами розробників архітектури основних продуктів, щоб забезпечити провідну продуктивність процесорів. Раніше Марк займався розробкою продуктів у компанії Motorola, у групах автомобільної телематики та стільникових телефонів. Марк є автором понад 15 патентів, присвячених продуктивності мікропроцесорів.



Марк здобув ступінь магістра в галузі комп'ютерної архітектури в Університеті штату Північна Кароліна (NCSU) і ступінь бакалавра в галузі електротехніки та обчислювальної техніки в Університеті Маркетт.



Таким чином, сукупно засновники AheadComputing мають більш ніж 80-річний досвід розробки мікропроцесорів. Компанія заявила, що вивчає можливості ринку, відносини з інвесторами та технічну доцільність. Про те, як компанія фінансується або буде фінансуватися, не повідомляється.

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