UNITED24 виповнилося півтора року - на платформі зібрано майже 500 млн дол.

14 ноября 2023 г., 1:25

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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров нагадав, що у травні 2022 року Президент запустив платформу UNITED24, яка змінила правила гри у світовому фандрейзингу.



Півтора року роботи платформи — це:

- Більше 490 млн дол. на оборону, медичну допомогу, розмінування, освіту та відбудову

- Донори зі 110 країн.

- 24 амбасадори України у світі.

- Десятки креативних фандрейзингових проєктів.

- Прозорі звіти за кожен долар.



Насамперед UNITED24 — це врятовані життя. Дякую кожному, хто допомагає. Працюємо далі.



Михайло Федоров також повідомив, що на фронт передали ще дві броньовані швидкі від UNITED24



Автомобілі допомагають медикам евакуювати поранених з лінії фронту та рятувати сотні життів. Кожна автівка броньована та відповідає балістичним стандартам НАТО. Захищає від куль, артилерійських осколків, боєприпасів кінетичної дії тощо.



Також особливість бронешвидких, що вони можуть їхати навіть на спущеному колесі зі швидкістю від 50 до 150 км. Загалом за внески донорів UNITED24 закупили в Канади 13 броньованих авто, 6 з них — вже в Україні.



Міністр цифрової трансформації, крім того повідомив, що розробники World of Tanks зібрали більше 1 млн дол. на швидкі для України.



У жовтні світовий розробник ігор Wargaming запустив благодійний проєкт #WargamingUnited для допомоги українським медикам. За два тижні до ініціативи долучилися люди зі 115 країн світу. Найбільше — з Німеччини, США, Польщі, Чехії та Великої Британії.



Загалом гравці придбали 90 000 благодійних наборів у World of Tanks та інших п’ятьох іграх компанії, зібравши 1 074 940 доларів. Усі кошти перерахують через UNITED24 на закупівлю реанімобілів, які рятуватимуть життя тисячам українців.

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