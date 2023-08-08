Apple майже на рік отримала ексклюзів на 3 нм процеси TSMC?

8 августа 2023 г., 9:25

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The Information, посилаючись на свої джерела, опублікувало деякі деталі стосовно умов, які Apple отримала від TSMC, щоб знизити свої витрати.

Вже кілька місяців ходять чутки, що Apple буде використовувати новий 3 нм виробничий процес від TSMC для своїх чіпів наступного покоління, включаючи процесори серії M3 для комп’ютерів Mac і A17 Bionic для деяких iPhone наступного покоління.

Зазвичай розробники мікросхем повинні платити за кожну окрему матрицю з платини, незалежно від того, працює вона чи ні; це основна причина, чому компанії продають урізані або «відбраковані» чипи, які працюють на нижчій тактовій частоті або мають відключені частини. Таким чином, вони можуть повернути частину грошей за дефектну матрицю. Замовлення Apple у TSMC, очевидно, достатньо великі, щоб тайванська компанія могла дозволити собі не стягувати плату за браковані матриці з розробника Mac та iPhone.

Заощадження можуть бути досить суттєвими для нового виробничого процесу. The Information пише, що приблизно 70% 3 нм матриць на перших етапах були придатні для використання.

На долю Apple приходиться 23% з 72 мільярдів доларів, які TSMC заробила торік, що робить Apple її найбільшим клієнтом. Протягом декількох місяців ходила інформація про те, що Купертино начебто викупило всі 3 нм виробничі потужності тайванської компанії в короткостроковій перспективі. The Information повідомляє, що 3 нм технологія TSMC буде ексклюзивною для Apple протягом майже року, перш ніж з’являться потужності, які дозволять будь-яким іншим компаніям використовувати цю технологію.

Ця угода, очевидно, була укладена ще у 2014 році, коли Apple почала використовувати заводи TSMC для виробництва Apple A8 для iPhone 6. Певний час компанія використовувала кілька джерел для своїх процесорів - від Samsung та TSMC. Але протягом більшої частини останнього десятиліття всі чипи Apple виробляє саме тайванська компанія.

Оскільки Apple викупила 3-нм виробничі потужності TSMC, остання має можливість розробляти новіші технології.

До речі, деякі джерела повідомляють, що перехід на 3-нм виробничий процес означає, що майбутній iPhone 15 може бути на 35% енергоефективнішим завдяки новій технології.

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