Зареєстровано законопроєкт, що має покращити мобільний зв’язок та інтернет в Україні

8 августа 2023 г., 8:15

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Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що законопроєкт № 9463 передбачає можливість проводити спід-тести для покращення якості зв’язку, моніторити швидкість мобільного інтернету, а також продовжити національний роумінг після нашої перемоги. Це дасть змогу покращити якість зв’язку по всій країні.

«Під час повномасштабної війни Україна зіткнулася з безпрецедентними викликами для телеком-сфери. росія знищила чверть інтернет-мереж, пошкодила чи зруйнувала понад 4 тисячі базових станцій мобільних операторів. Команда Мінцифри постійно шукає рішення, щоб швидко повертати зв’язок у населені пункти. Зокрема, забезпечили країну 42 тисячами Старлінків, прибрали бюрократію з процесу отримання землі для базових станцій. Наступний крок — законопроєкт № 9463, який дасть змогу вивести мобільний зв’язок та інтернет в Україні на якісно новий рівень», зазначив Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зміни, що чекають на абонентів після ухвалення:

У воєнний час це дає змогу телефонувати близьким та користуватися 3G там, де власний оператор не ловить. Зокрема, після деокупації або під час блекаутів. Після перемоги роумінг дасть можливість завжди бути на зв’язку та з 4G в невеликих селах, де проживає до 2 тисяч людей і є покриття хоча б від одного з трьох операторів. Таких населених пунктів більше 5 тис.

Законопроєкт дасть змогу кожному робити спід-тести і повідомляти державі, де є проблеми зі зв’язком. Це допоможе легше й швидше знаходити «білі плями» і стимулювати операторів покращити зв’язок.

Швидкість офіційно стане одним із показників якості мобільного зв’язку. Так держава зможе перевіряти її рівень і впливати на його покращення. А українці — «зумитися» з колегами зі смартфона, публікувати відео в соцмережах чи обмінюватися файлами без Wi-Fi будь-де.

Чекаємо на читання в Парламенті.

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