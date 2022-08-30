Apple готує окуляри доповненої реальності?

30 августа 2022 г., 17:45

Apple підкинула їжі любителям чуток – компанія подала на реєстрацію кілька торгових марок зі словами Reality One, Reality Pro, Reality Processor, з чого зробили висновок, що готується вихід очок з доповненою реальністю. Заявка подана в США, Великій Британії, Євросоюзі, Австралії, Новій Зеландії, Саудівській Аравії, Коста-Риці та Уругваї. Причому в більшості випадків її супроводжують патентні повірені, які раніше супроводжували заявки Apple на інші торгові марки.

Правда, до реального виходу пристрою можуть залишатися як місяці, так і роки – щобільше, багато торгових марок реєструються про запас. Але тепер можна будувати гіпотези, що моделей буде як мінімум дві – звичайна і Pro версія, а також що в майбутніх моделях iPhone з'являться спеціалізовані чіпи для підтримки AR/VR.

Apple готує очки доповненої реальності?

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