Apple 7 вересня проведе презентацію Farout

26 августа 2022 г., 9:45

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Як стало відомо, компанія Apple надіслала ЗМІ запрошення на подію 7 вересня, коли як очікують аналітики, буде представлено нові iPhone, на тиждень раніше, ніж традиційно було в останні роки.



Якщо Apple дотримуватиметься своєї схеми доставки пристроїв приблизно через півтора тижня після їх презентації, це може додати два тижні продажів iPhone до четвертого фінансового кварталу компанії.



Аналітики очікують, що Apple представить 7 вересня модель iPhone 14 нового покоління.



Раніше Reuters вказувала, Apple повідомила постачальникам, що очікує, що нове покоління телефонів буде продаватися краще, ніж попередні.



Очікується також, що Apple незабаром представить нові моделі Apple Watch, iPad і комп’ютерів Mac.



Попри те, що компанія значною мірою захистила iPhone від турбулентності ланцюга поставок, минулого місяця вона попередила у звіті про прибутки, що дефіцит запчастин може перешкодити продажам деяких продуктів.



Цікаво й те, що Apple планує провести презентацію у театрі Стіва Джобса у своїй штаб-квартирі в Купертіно, шт. Каліфорнія.



Ця подія стане першою в приміщенні з початку пандемії коронавірусу в 2020 році.



Раніше цього року Apple провела захід для розробників, але основна презентація була проведена просто неба в її штаб-квартирі.



Ілюстрація запрошення містить логотип Apple, оточений контуром зірок на нічному небі та написом «Farout».

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