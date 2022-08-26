В Україну поставлено 800 безпілотників Revolver 860 з Тайваню

26 августа 2022 г., 10:35

Як повідомляє видання Bild, не розкриваючи своїх джерел, Тайвань поставив у Україну 800 дронів Revolver 860.



Це великий квадрокоптер із збройовим відсіком, що містить вісім 60-мм мінометних снарядів, які він може випускати один за одним. За запитом модель може бути модифікована для доставки мін калібру 81 мм або навіть 120 мм.



Загальна вага Revolver 860 – 42 кг (з 8 мінами калібру 60-мм), а довжина – 1355 мм.



При повному завантаженні цей БПЛА має час польоту від 25 до 40 хвилин і дальність до 20 км.



Є неоофіційна інформація, що тайванська компанія Drones Vision, виробник Revolver 860, поставила 800 дронів у березні 2022 р. у Польщу, і вони вже брали участь в бойових діях.

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