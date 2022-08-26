 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

В Україну поставлено 800 безпілотників Revolver 860 з Тайваню

26 августа 2022 г., 10:35

Як повідомляє видання Bild, не розкриваючи своїх джерел, Тайвань поставив у Україну 800 дронів Revolver 860.

Це великий квадрокоптер із збройовим відсіком, що містить вісім 60-мм мінометних снарядів, які він може випускати один за одним. За запитом модель може бути модифікована для доставки мін калібру 81 мм або навіть 120 мм.

Загальна вага Revolver 860 – 42 кг (з 8 мінами калібру 60-мм), а довжина – 1355 мм.

При повному завантаженні цей БПЛА має час польоту від 25 до 40 хвилин і дальність до 20 км.

Є неоофіційна інформація, що тайванська компанія Drones Vision, виробник Revolver 860, поставила 800 дронів у березні 2022 р. у Польщу, і вони вже брали участь в бойових діях.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  