За минулу добу відновлено електропостачання 23 тисячам споживачів

26 августа 2022 г., 8:25

Міністерство енергетики України, повідомило про роботи енергосистеми на 25 серпня 2022 року.



За минулу добу відновлено електропостачання близько 23 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії:

У Донецькій області – 15,3 тисячам,

У Запорізькій - 3,3 тисячам,

У Дніпропетровській – 2,6 тисячам,

У Харківській – 800 споживачам,

У Полтавській – 600 споживачам,

У Миколаївській – 400 споживачам.



Знеструмленими залишаються 800 населених пунктів, загалом близько 622 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 382,3 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Харківській – близько 30,9 тисяч, Миколаївській – 30,6 тисяч споживачів.

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