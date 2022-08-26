За минулу добу відновлено електропостачання 23 тисячам споживачів

Міністерство енергетики України, повідомило про роботи енергосистеми на 25 серпня 2022 року.
За минулу добу відновлено електропостачання близько 23 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії:
У Донецькій області – 15,3 тисячам,
У Запорізькій - 3,3 тисячам,
У Дніпропетровській – 2,6 тисячам,
У Харківській – 800 споживачам,
У Полтавській – 600 споживачам,
У Миколаївській – 400 споживачам.
Знеструмленими залишаються 800 населених пунктів, загалом близько 622 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 382,3 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Харківській – близько 30,9 тисяч, Миколаївській – 30,6 тисяч споживачів.
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