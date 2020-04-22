AMD представила процессоры Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X

22 апреля 2020 г., 13:07

+22

голоса Tweet

AMD представила процессоры новые чипы Ryzen для настольных систем



Компания AMD пополнила линейку процессоров AMD Ryzen третьего поколения для настольных ПК чипами AMD Ryzen 3 3100 и AMD Ryzen 3 3300X, а также анонсировала предназначенный для настольных процессоров AMD Ryzen третьего поколения чипсет AMD B550 для сокета AM4. Заявлено о более чем 60 дизайнах находящихся в разработке материнских плат. Новые настольные процессоры Ryzen 3 базируются на архитектуре «Zen 2» с использованием технологии многопоточности (SMT) для повышения производительности.



«Игры и приложения становятся более требовательными, и поэтому пользователям нужно от ПК всё больше, — отметил Саид Мошкелани, старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения клиентских вычислительных решений. — Компания AMD стремится предоставлять решения, которые отвечают этим запросам и позволяют получить больше на всех уровнях вычислительных процессов. С добавлением новых настольных процессоров в линейку Ryzen 3 мы продолжаем выполнять это обязательство перед нашими покупателями-геймерами. Мы на порядок увеличили производительность, удвоив количество обрабатывающих потоков наших процессоров Ryzen 3, чтобы вывести игровой процесс и производительность в режиме многозадачности на новый уровень».



Заявлено, что чипы AMD Ryzen 3 3100 и AMD Ryzen 3 3300X представляют собой самые быстрые настольные процессоры AMD Ryzen 3 . Также они являются первыми процессорами Ryzen 3, которые поддерживают SMT. Процессоры используют кэш-память объемом 18 Мб.



Новые AMD Ryzen 3 3100 имеют до 20% более высокую производительность в играх по сравнению с конкурентными решениями, по заявлению производителя. А также они до 75% быстрее обрабатывают задачи по созданию контента.



Чипсет B550 для сокета AM4 является новейшим дополнением к семейству чипсетов AMD 500-й серии с поддержкой процессоров AMD Ryzen 3000 серии для настольных ПК. Заявлено, что B550 является единственным современным решением, совместимым с PCIe 4.0, которое вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с материнскими платами B450.



Ожидается, что процессоры AMD Ryzen 3 3100 и AMD Ryzen 3 3300X будут доступны в ведущих розничных сетях и онлайн-магазинах по всему миру с мая 2020 года. Материнские платы с чипсетом AMD B550 поступят в продажу с 16 июня 2020 года от ODM-партнеров, среди которых ASRock, ASUS, Biostar, Colourful, GIGABYTE и MSI.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации