Commvault подала в суд на своих конкурентов

22 апреля 2020 г., 12:25

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Компания Commvault Systems, выпускающая ПО для защиты данных, подала в суд на своих конкурентов, Cohesity и Rubrik, обвинив их в незаконном использовании семи её патентов. В направленном в федеральный суд штата Делавэр иске, Commvault добивается судебного запрета в отношении правонарушителей, а также возмещения денежного ущерба.

Cohesity и Rubrik «противоправно сократили свои исследования и разработку, сведя к минимуму инвестиции, необходимые для создания конкурентоспособных продуктов, и вынудили Commvault конкурировать с собственными изобретениями», — говорится в иске Commvault. Упоминаемые в нём американские патенты охватывают методы технологии управления данными, включая облака, дедупликацию, моментальные снимки, поиск, безопасность и виртуализацию.

Commvault подчёркивает, что не является патентным троллем, однако твёрдо намерена отстаивать свою интеллектуальную собственность, в создание которой инвестировала более миллиарда долларов. Компания на сегодняшний день располагает почти девятью сотнями патентов, выданных в разных странах. Ещё 350 заявок находятся в процессе рассмотрения.

Маркус Мюллер (Marcus Muller), главный юрисконсульт Commvault по вопросам интеллектуальной собственности, сообщил Forbes, что этот иск имеет целью побудить Cohesity и Rubrik начать диалог с Commvault и вполне может закончиться внесудебным урегулированием.

Представители Rubrik воздержались от комментариев по поводу иска, а Cohesity заявила, что обвинение не имеет под собой оснований, и что она намерена «энергично защищать свои технологии».

Соперничество этих фирм постоянно находится в центре внимания индустрии. В самом последнем издании влиятельного рейтинга Forrester Wave, всего четыре провайдера отказоустойчивых данных — Commvault, Cohesity и Rubrik, а также Veeam Software — сгруппированы в категории «Лидеры».

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