AMD EPYC Genoa: моделі та позиціонування

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Нове покоління процесорів AMD EPYC Genoa суттєво перевершує попередника Milan: підтримкою пам'яті DDR5 та шини PCIe Gen5, верхня межа по ядрах піднялася в півтора рази (з 64 до 96), побільшало каналів пам'яті (12 проти 8).

Угода про імена

Виробники маркують свої продукти так, як вважають за потрібне. Оскільки позиціонування впливає на збут, намагаються донести логіку іменування до споживача – будь-яка краще, ніж як у діалозі з “Кримінального чтива”:



- Як тебе звати?

- Буч.

- Що це означає?

- Я американець, люба, наші імена ніякого біса не означають.



Щоб не плутати з сімейством AMD Ryzen 7000, нумерація моделей AMD EPYC 9004 тепер починається з дев'ятки. Остання цифра означає четверте покоління. Цифри посередині характеризують кількість ядер та продуктивність. Процесори з літерою в кінці призначені для односокетних систем (P) або оптимізовані за частотою (F).

На поле виходять

У серії AMD EPYC 9004 Genoa вісімнадцять SKU або чотирнадцять різних SKU та чотири односокетні модифікації «P». Для порівняння, лава процесорів Intel Xeon SP 3rd Gen (Ice Lake) вдвічі довша. AMD завжди стриманіша за Intel щодо розпилення уваги.

SKU розкладені за трьома кошиками: Core Performance, Core Density, Balanced and Optimized. У чотирьох "продуктивних" SKU "F" з кроком 16, 24, 32 та 48 ядер висока тактова частота. Є п'ять SKU (і три їх клони "P") з високою щільністю - від 48 до 96 ядер. Решта

SKU піде в основне тіло мейнстрім-продажів.

Ціни процесорів:

У перерахунку на ціну одного ядра найдорожчим є 16-ядерний AMD EPYC 9174F з базовою тактовою частотою 4,1 ГГц, 256 МБ кеш-пам'яті L3 і значним термопакетом 360 Вт. Якщо ви використовуєте Windows Server та SQL Server, це спосіб максимізувати продуктивність на ядро, яку можна отримати за ліцензію на 16 ядер. Користувачів VMware зацікавлять 32-ядерні 9354P за балансом витрат на обладнання та ліцензії.

Односокетне свавілля

На запитання Is shift to single-socket servers starting? AMD впевнено відповідає ТАК - адже однією з ключових стратегій компанії з першого покоління AMD EPYC було посилення обчислень, введення-виведення та пам'яті на одному серверному сокеті. Хоча великі вендори зазвичай тримають нейтралітет, CTO і віце-президент Dell віддає належне AMD: Why single-socket servers could rule the future і 4 new reasons to consider a 1-socket server.

З Genoa обчислювальна потужність односокетних серверів піднімається вище рівня багатьох двопроцесорних серверів Intel Xeon, при куди більш скромному ціннику. У лінійці чотири номінали процесорів «P» – на 32, 48, 64 та 96 ядер. Вони дешевші за своїх однойменних побратимів без «P», а односокетні платформи дешевші за двосокетні. Такі є у всіх провідних виробників серверів.

На прикладі ASUS RS500A-E12-RS12U видно потенціал подібних рішень: CPU від 16 до 96 ядер, до 6ТБ оперативної пам'яті DDR5-4800 в 24 слотах DIMM, 16 NVMe, три слоти PCIe Gen5. Під завдання AI/HPC можна поставити два однослотові GPU-акселератори.

Багатство можливостей пояснює блок-схема платформи: переваги багатоядерних CPU доповнюють 128 ліній PCIe Gen5 та 12 каналів пам'яті з процесора. Вистачить всім.

Односокетні сервери AMD EPYC привабливі співвідношенням продуктивності, енергоефективності та ціни. Це робочі конячки під стандартний набір завдань підприємства та edge-додатки, база GPU-серверів і серверів зберігання на NVMe, цеглини масштабованої гіперконвергентної інфраструктури.

Крок вперед і два назад

На нове покоління платформ перейдуть мисливці за процесорними ядрами, пропускною здатністю пам'яті DDR5 чи шиною PCIe Gen5. Проте більшість поки що залишиться на AMD EPYC 7003 Milan (або навіть 7002 Rome) і матиме рацію. Якщо розвиток твоїх програм відстає від прогресу технологій, немає сенсу своїми грошима оплачувати такий технічний прогрес. Поки доступні платформи та процесори колишніх поколінь, треба скористатися зниженням цін на них і вирішувати поточні завдання доступними засобами.

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