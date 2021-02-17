Fujitsu обновила ноутбуки серии Lifebook U7

17 февраля 2021 г., 10:15

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Компания Fujitsu представила обновленную линейку ноутбуков LIFEBOOK.



Теперь устройства модельного ряда Fujitsu LIFEBOOK серии U7 оснащаются новейшими процессорами Intel Core 11-го поколения, а графика Intel IRIS Xe с двухканальной памятью обеспечивает насыщенность и четкость изображения в любой его точке..



Ноутбуки LIFEBOOK серии U7 доступны в нескольких популярных размерах, при этом модели с диагональю экрана 14 дюймов и 15,6 дюймов, как отмечается, имеют практически безрамочный дисплей. Новые модели тоньше и компактнее, чем устройства предыдущего поколения.



Для пользователей, которые работают в дороге, решающее значение имеет автономность, доступ сети Интернет и возможность подключения периферии. Новые ноутбуки LIFEBOOK серии U7 оснащены встроенными возможностями подключения к 5G-сетям для максимально быстрой передачи данных, а аккумулятор емкостью 65 Втч позволяет работать в течение всего дня без подзарядки. Новые ноутбуки заряжаются через современный порт USB-C с поддержкой передового интерфейса Intel Thunderbolt 4.



Для доступа в систему может быть использована технология Windows Hello или бесконтактный датчик Fujitsu PalmSecure, который анализирует уникальный рисунок вен ладони пользователя и при этом обеспечивает высочайший уровень безопасности по сравнению с любой другой интегрированной биометрической аутентификацией. Электронный фильтр ePrivacy сокращает углы обзора экрана, из-за чего посторонним становится труднее разглядеть изображение на экране. Встроенную веб-камеру можно легко и надежно закрыть с помощью специальной шторки.



Также подчеркивается, что несмотря на расширение функциональности, ноутбуки не стали тяжелее. Напротив, благодаря новым сверхпрочным магниевым корпусам все ноутбуки линейки теперь весят гораздо меньше предыдущего поколения (14-дюймовый LIFEBOOK U7411 обладает массой 1,2 кг, а более крупная 15,6-дюймовая модель - всего 1,5 кг).

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