Alpamayo від NVIDIA - перші відкриті АІ-моделі з логічним мисленням для безпілотних автомобілів

На виставці CES 2026 компанія NVIDIA презентувала родину Alpamayo - комплекс відкритих АІ-моделей, інструментів симуляції та наборів даних, створених для прискорення розробки безпечних автономних транспортних засобів нового покоління.



Засновник та генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) оголосив, що для фізичного штучного інтелекту настав момент, подібний до появи ChatGPT, коли машини починають не просто обробляти дані, а розуміти ситуацію, міркувати та діяти в реальному світі.



Головною метою Alpamayo є подолання проблеми «довгого хвоста» - рідкісних та надзвичайно складних дорожніх сценаріїв, які залишаються найбільш серйозним викликом для сучасних безпілотних систем. Нова архітектура дозволяє автомобілям мислити крок за кроком, пояснюючи логіку своїх дій, що є критично важливим для побудови довіри та безпеки.



Центральним елементом релізу стала модель Alpamayo 1, яка є першою у галузі відкритою моделлю типу Vision Language Action із вбудованим ланцюжком міркувань. Ця система з архітектурою на 10 мільярдів параметрів використовує відеопотік як вхідні дані та генерує траєкторії руху разом із логічним обґрунтуванням кожного маневру. Розробники можуть адаптувати цю модель у менші версії для безпосередньої роботи в автомобілі або використовувати її як базу для автоматичного маркування даних та оцінки водіння. Разом із нею NVIDIA випустила AlpaSim - повністю відкритий фреймворк для високоточної симуляції, доступний на GitHub, а також набір Physical AI Open Datasets, що містить понад 1700 годин реальних поїздок у найрізноманітніших географічних та погодних умовах.



Провідні гравці ринку мобільності, такі як JLR, Lucid та Uber, а також дослідницькі центри на кшталт Berkeley DeepDrive, вже висловили готовність використовувати інструменти Alpamayo для розробки систем четвертого рівня автономності. Виконавчий директор з інженерії JLR Томас Мюллер (Thomas Müller) зазначив, що відкрита та прозора розробка АІ є необхідною умовою для відповідального розвитку автономного транспорту. Своєю чергою, представники Uber підкреслили, що Alpamayo створює нові можливості для індустрії у подоланні непередбачуваних дорожніх сценаріїв та підвищенні безпеки розгортання роботаксі. Завдяки відкритому доступу до ваг моделі та скриптів інференсу на платформі Hugging Face, NVIDIA надає дослідникам ресурси для навчання систем безпрецедентного масштабу.



Аналіз стратегічного кроку NVIDIA на CES 2026 демонструє намір компанії монополізувати інфраструктуру для створення «мізків» безпілотників, роблячи свої технології відкритим стандартом галузі. Випуск Alpamayo 1 здатний радикально змінити сприйняття безпілотних авто, оскільки можливість моделі логічно пояснювати свої рішення знімає проблему «чорної скриньки», яка завжди непокоїла регуляторів. Це прямий виклик закритим системам конкурентів, адже NVIDIA пропонує автовиробникам не просто купувати залізо, а будувати власні унікальні рішення на потужному відкритому фундаменті. Об’єднання великої мовної моделі з діями в реальному світі (VLA) є вершиною сучасного АІ, і те, що NVIDIA робить цей інструментарій доступним для всіх, може спровокувати вибухове зростання кількості безпечних безпілотних сервісів уже до кінця 2026 року.

