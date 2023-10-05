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Україна приєднується до «Глобальної мережі цифрових документів охорони здоров’я» ВООЗ

5 октября 2023 г., 10:25

«Всесвітня організація охорони здоров’я» (ВООЗ) створює «Глобальну мережу цифрових сертифікатів охорони здоров'я», головна мета якої – розширити можливості використання відповідних цифрових документів серед держав-учасників. Україна також приєднується до цієї мережі, що дасть змогу розширити перелік цифрових медичних документів, що формуватимуться так само легко, як і COVID-сертифікати. Наразі завершується перехід держав-учасників до глобальної мережі ВООЗ і перенесення до неї функціоналу COVID-сертифікатів з «Довірчої мережі ЄС».

Нагадаємо, що Україна стала однією з перших країн світу, чиї COVID-сертифікати в застосунку «Дія» було офіційно визнано в ЄС. Загалом українці згенерували у «Дії» понад 12,2 млн. COVID-сертифікатів, якими можна користуватися не лише в Україні, а й за кордоном. Окрім цього, у «Дії» можна згенерувати COVID-сертифікат, якщо ви вакцинувалися за кордоном і лікар в Україні вніс ці дані до ЕСОЗ.

Україна приєднується до «Глобальної мережі цифрових документів охорони здоров’я» ВООЗ

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