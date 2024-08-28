Broadcom представила платформу VMware Tanzu 10

28 августа 2024 г., 15:35

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Broadcom оголосила про випуск VMware Tanzu Platform 10, хмарної платформи, яка прискорює доставку програмного забезпечення, забезпечуючи поліпшене управління та операційну ефективність, а також знижуючи трудовитрати і складність для команд розробників.

Компанія також представила Tanzu AI Solutions - набір можливостей у межах Tanzu Platform, які допомагають командам розробників створювати інтелектуальні застосунки на базі GenAI.



Згідно з нещодавнім дослідженням IDC, майже третина (29%) усіх коштів, що виділяються на GenAI, спрямовується на створення та впровадження нових програмно-орієнтованих бізнес-пропозицій. Однак дослідження S&P Global Market Intelligence показує, що більше половини (52,6%) організацій відчувають брак технологічних навичок у сфері AI і машинного навчання, що створює значні перешкоди на шляху використання інновацій GenAI.



«Керівники компаній хочуть використовувати можливості GenAI у своїй стратегії застосування, але в багатьох випадках вони стикаються зі складними проблемами, пов'язаними з цією новою технологією, що змушує команди створювати разові експерименти та ізольовані системи, які лише збільшують технічний обов'язок та ризик», - говорить Пурніма Падманабхан (Purnima Padmanabhan), генеральний менеджер підрозділу Tanzu компанії Broadcom. - Тепер, завдяки вбудованому в Tanzu Platform механізму розробки AI, розробники можуть створювати високопродуктивні інтелектуальні додатки, незалежно від рівня їхнього досвіду та знання Python. Рішення Tanzu AI допоможуть командам розробників перейти від експериментів у «пісочниці» до впевненого розгортання інтелектуальних застосунків корпоративного рівня у виробництві».



Tanzu Platform 10 спирається на підхід Cloud Foundry до прискорення доставки застосунків за допомогою стандартизованих «золотих шляхів» до виробництва для розробників та інженерів платформи. Тепер розробники можуть використовувати прості операції для автоматизації безпечного складання контейнерів, прив'язки сервісів до застосунків, розгортання коду за допомогою однієї команди та легкого масштабування застосунків. Tanzu Platform 10 також автоматизує завдання управління додатками та платформами, як-от виправлення вразливостей, виконання ковзних оновлень і застосування політик із широкою видимістю й аналітикою на основі штучного інтелекту.



Tanzu Platform 10 надає самокеровану глобальну площину управління для більшої автоматизації та видимості в усіх середовищах застосунків.

Tanzu Platform 10 також містить у собі:



- Cloud-Foundry-подібний досвід розробників для Kubernetes із просторами застосунків, який представляє орієнтований на застосунки рівень абстракції, що дає змогу запускати застосунки з послідовним операційним управлінням і дотриманням вимог. Модель абстракції дасть змогу розділити завдання між зацікавленими сторонами: розробники зможуть зосередитися на своїх застосунках, не переймаючись деталями інфраструктури, а команди розробників платформи та операційних служб зможуть зосередитися на управлінні інфраструктурою в масштабі, визначаючи конфігурації відповідно до вимог організаційного управління та відповідності.



- Покращена контекстна видимість застосунків від платформи до платформи на базі Cloud Foundry або кластерів Kubernetes у різних зонах доступності.



- Потужна «вбудована» прив'язка сервісів для під'єднання застосунків до проміжного програмного забезпечення та баз даних, а також автоматичне керування обліковими даними та рядками під'єднання, що дає змогу значно заощадити час.



- Безпека додатків Spring, аудит відповідності, застосування політик і автоматичне усунення CVE за допомогою нового Application Advisor.



- Значно швидший час запуску застосунків Spring завдяки поліпшеним пакетам збирання Java в Tanzu Spring, комерційним функціям Spring, вбудованим у Tanzu Platform.



- Підвищена відповідність нормативним вимогам і управління вразливостями за допомогою Tanzu Salt.



- Автоматичне забезпечення та посилення баз даних і обміну повідомленнями OSS.





Tanzu Platform демократизує розробку інтелектуальних застосунків. Tanzu Platform тепер включає Tanzu AI Solutions - набір можливостей, які допомагають клієнтам розробляти, експлуатувати й оптимізувати інтелектуальні застосунки на базі AI, безпечно та масштабно. Tanzu AI Solutions також забезпечує спостережливість і моніторинг GenAI для розв'язання проблем точності та продуктивності з аналізом першопричин для застосунків і великих мовних моделей (LLM).



Tanzu AI Solutions включає:



- Spring AI - це фреймворк з відкритим вихідним кодом, який може використовуватися Java-розробниками для вбудовування додатків функцій на базі GenAI. Spring AI пропонує зручні для розробників API-інтерфейси Java, які можна використовувати для доступу до моделей LLM та реалізації логічних схем AI та додатків вищого рівня. За допомогою Spring AI Java-розробники можуть інтегрувати можливості GenAI у свої нові або наявні програми без необхідності крос-тренінгу на Python.



- GenAI on Tanzu Platform - це покращений API-шлюз, сумісний з OpenAI, доступний у Tanzu Platform, який має вбудовану абстракцію API, а також балансування навантаження, стійкість та кешування. Він дозволяє запускати або підключатися до 100 із зайвим пропрієтарним або OSS LLM безпечним і послідовним чином. Tanzu Platform працює з сервісами LLM так само, як і з будь-якими іншими сервісами, такими як бази даних та корпоративні API, дозволяючи інженерам платформи курувати сервіси AI за допомогою рольового контролю доступу та автоматизувати управління секретами від розробника для забезпечення безпеки та стійкості.



- Спостережуваність для GenAI забезпечує підвищену продуктивність та точність моніторингу та оцінки додатків та відповідей моделей. Ця можливість допомагає командам візуалізувати, тестувати та усувати неполадки в додатках AI, перевіряючи точність моделі та сканування на предмет галюцинацій. Крім того, вона відстежує використання токенів, щоб легше контролювати витрати на дзвінки LLM.



- Підтримка VMware Private AI Foundation з NVIDIA вбудована в сервісний брокер GenAI на Tanzu Platform у вигляді готових до використання варіантів, що випадають, які можуть бути доступні командам розробників додатків.



Tanzu Platform 10 надає потужні, готові до розгортання розширені сервіси для VMware Cloud Foundation, включаючи контейнерні операції та сервіси даних, що забезпечує найшвидший шлях до повноцінної приватної хмари. Щоб прискорити доставку сучасних додатків до приватної хмари, Tanzu Platform 10 надає такі нові можливості:



- Підтримка середовища Air-gapped для позамережних, самоврядних, приватних хмарних середовищ із простим та самостійним встановленням, яке попередньо конфігурує Tanzu Platform для VMware Cloud Foundation. За допомогою простої команди CLI створення кластера Kubernetes та налаштування мережі автоматизуються, створюючи готову для споживання платформу для розробників приватних хмар.



- Global Server Load Balancing та Advanced Networking для Tanzu Platform надає нові можливості для приватних хмар, що використовують VMware Avi Load Balancer, з попередньо налаштованою підтримкою у розгортанні Cloud Foundry для управління маршрутизацією, а також динамічної мережі від джерела до ресурсу з використанням балансування навантаження та динамічного DNS для середовищ Kubernetes.



- Посилені образи VM та OSS, доступні в каталозі додатків Tanzu, тепер інтегровані безпосередньо в концентратор Tanzu Platform, що дозволяє розгортати посилені образи VM та OSS за допомогою Tanzu Platform. Це дозволяє командам ІТ-операторів гарантувати, що в їхній приватній хмарі розгортаються лише перевірені та безпечні пакети образів. Ця інтеграція також забезпечує безперервне сканування уразливостей образів VM та OSS для забезпечення безпеки робочих навантажень клієнтів.

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