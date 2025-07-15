Зловмисники інфікували комп’ютери бухгалтерів та викрадали гроші підприємств

15 июля 2025 г., 14:35

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Оперативники Департаменту кіберполіції викрили членів організованої злочинної групи, які привласнили близько 4 млн грн з рахунків низки промислових підприємств України.

Поліцейські встановили, що зловмисники, розподіливши між собою обов’язки, атакували системи бухгалтерського обліку юридичних осіб за допомогою шкідливого програмного забезпечення.

Отримавши прихований від користувачів віддалений доступ до комп’ютерів бухгалтерії, фігуранти перераховували кошти на заздалегідь підготовлені підконтрольні рахунки фізичних осіб-підприємців під приводом сплати за надані послуги, а потім переводили їх в готівку.

Поліцейські встановили організатора злочинної схеми та його поплічника. Останній відповідав за формування розгалуженої мережі дропів. Деякі з них за грошову винагороду зареєструвалися як ФОПи та передавали свої банківські рахунки в користування зловмисникам. До схеми також залучалися особи, які реєстрували акаунти на криптобіржах і здавали їх в оренду членам угруповання.

Слідчі Нацполіції оголосили чоловікам підозри за ч.5 ст.185 (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України. До організатора застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

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