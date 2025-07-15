Cognition придбала стартап Windsurf, гендиректора якого переманила Google за 2,4 млрд дол.

15 июля 2025 г., 15:25

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Як повідомляє Reuters, cтартап у сфері штучного інтелекту Cognition у понеділок оголосив про придбання Windsurf, компанії, що спеціалізується на АІ-рішеннях для кодування.





Ця новина з'явилася лише через кілька днів після того, як Google переманила генерального директора Windsurf та кількох інших старших співробітників за ліцензійною угодою на суму 2,4 млрд дол.





Cognition заявила, що придбає інтелектуальну власність, продукт, торгову марку, бренд та "талант" Windsurf, але не розкрила умов угоди. Це остання подія у війні за таланти в галузі штучного інтелекту, де такі компанії, як Meta, Google та OpenAI, жорстко конкурують за провідних інженерів та дослідників.





Раніше, у квітні, OpenAI вела переговори щодо придбання Windsurf за приблизно 3 млрд дол., але угода зірвалася. Натомість, Google у п'ятницю оголосила про наймання співзасновника та генерального директора Windsurf Варуна Мохана (Varun Mohan), а також інших провідних дослідників. За даними CNBC, Google виплатить 2,4 млрд дол. у вигляді ліцензійних зборів та компенсацій.





Cognition найбільш відома завдяки своєму АІ-агенту для кодування під назвою Devin, який розроблений для допомоги інженерам у прискоренні розробки програмного забезпечення. Станом на березень, стартап залучив сотні мільйонів доларів при оцінці близько 4 млрд дол., згідно з повідомленням Bloomberg. Обидві компанії підтримуються Founders Fund Пітера Тіля (Peter Thiel). Серед інших інвесторів Windsurf – Greenoaks, Kleiner Perkins та General Catalyst.

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