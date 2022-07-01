Консолідація у сегменті надання послуг ЦОД зростає

1 июля 2022 г., 12:05

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Дослідження Synergy Research Group показує, що за перші шість місяців року було укладено 87 угод M&A, орієнтованих на центри обробки даних, на загальну вартість 24 млрд дол., а ще на 18 млрд дол. незавершених угод, які були погоджені, але ще офіційно не закриті.



Судячи з всього нинішній рік буде рекордним з точку зору злиття та поглинань (M&A) у сегменті, про який йде мова.



Минулого року Synergy зареєструвала 209 угод на загальну вартість понад 48 мільярдів доларів, що на 41% більше у порівнянні з 34 мільярдами доларів у 2020 році, який на той час був рекордним.



Помітною тенденцією в галузі є нещодавній наплив приватних коштів. У 2015-2018 роках фонди прямих інвестицій зайняли 42% угод. У 2019–2021 роках, коли загальний рівень активності M&A зріс, частка прямих інвестицій у загальній вартості зросла до 65%, тоді як у першій половині 2022 р. вона вже понад 90%.



Основними подіями цього року стали придбання CyrusOne за 15 мільярдів доларів інвестиційними компаніями KKR і Global Investment Partners, а також очікуване поглинання Switch компанією DigitalBridge за 11 мільярдів доларів.



Минулого року найбільші події були повʼязані з придбанням CoreSite і QTS, кожне приблизно за 10 млрд дол.



Згадані чотири угоди - найдорожчі придбання, які коли-небудь бачила галузь. Усі чотири компанії входять до 15 найкращих світових операторів колокейшн, тоді як на ринку США вони займають 3-6 позиції, поступаючись лише Equinix та Digital Realty.



До цих чотирьох рекордних угод найбільшими були придбання Interxion компанією Digital Realty за 8,4 млрд дол., придбання DuPont Fabros все тією ж Digital Realty за 7,6 млрд дол. Ще угоди Equinix, результатом яких вона придбала спочатку Telecity за 3,8 млрд дол., а потім ще й центри обробки даних Verizon для 3,6 млрд дол. Слідом йдуть придбання Global Switch компанією Jiangsu Shagang Group з Китаю, яка в кінцевому підсумку була оцінена в понад 8 млрд дол. в результаті угод, які тривали протягом трьох років.



Крім цих мегаугод Equinix, Digital Realty, найвідомішими серійними покупцями у сегменті були EQT, DigitalBridge/Vantage, CyrusOne, GDS, GI Partners, Keppel, Macquarie, Mapletree і NTT.



«Існує постійно зростаючий попит на потужність центрів обробки даних, викликаний швидким зростанням хмарних ринків, агресивним розширенням мереж гіпермасштабованих операторів і постійним зростанням цифрових послуг, багатих на дані», відзначив Джон Дінсдейл, головний аналітик Synergy Research Group. - «Проблема у тому, що створення та експлуатація великих парків центрів обробки даних є дуже капіталомістким процесом. Навіть найбільшим операторам ЦОД доводилося шукати зовнішнє фінансування, щоб досягти цілей зростання. Оскільки рівень активності злиттів і поглинань різко піднявся, практично всі додаткові інвестиції надійшли з фондів приватного капіталу».

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист