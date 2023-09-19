Nortal купує Questers, спеціаліста з децентралізованої розробки програмного забезпечення

19 сентября 2023 г., 11:25

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Міжнародна компанія Nortal, що надає послуги стратегічного консалтингу та впровадження технологій, оголосила про придбання спеціаліста з децентралізованої розробки програмного забезпечення Questers. Раніше дочірній підрозділ британської TPXimpact тепер буде об'єднаний з pwrteams, дочірньою компанією Nortal.

Заснована у 2007 році компанія Questers спеціалізується на проєктуванні, створенні та управлінні командами з досвідом роботи з різноманітними технологічними рішеннями для клієнтів із різних галузей. Більшість клієнтів Questers знаходяться у Великій Британії, а також у США, Німеччині, Бельгії, Норвегії та Швейцарії.

«Придбання Questers посилить наш бізнес pwrteams, що фокусується на побудові спеціалізованих міжнародних команд для наших клієнтів. Завдяки цій угоді ми розширимо нашу присутність на ринках США та Великої Британії, а також прискоримо двозначні темпи зростання, які ми демонструємо останні п’ять років. Я радий вітати у нашій команді понад 300 нових співробітників», – прокоментував Пріт Аламе (Priit Alamäe), генеральний директор та засновник Nortal.

Після придбання Skelia у 2022 році Nortal представила pwrteams та розширила своє портфоліо, впровадивши нову бізнес-модель з аутсорсингу та побудови команд. Nortal розпочала свою діяльність в Києві та Львові (колишні офіси Skelia), та в Кракові (Польща), об’єднавши співробітників зі своєю глобальною командою. pwrteams працює з клієнтами в Європі та США, такими як TUI та Thomas Cook. Сервісні центри компанії розташовані в Україні, Польщі, Сербії, Литві, Естонії, Мексиці, а з придбанням Questers тепер і в Болгарії.

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