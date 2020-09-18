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Вредоносы маскируются на пиратских сайтах под популярную новинку Disney

18 сентября 2020 г., 13:45
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Вредоносы маскируются на пиратских сайтах под популярную новинку Disney

Компания Eset обнаружила всплеск вредоносной активности, нацеленной на пользователей пиратского контента. Преступники распространяют вредоносы через торрент-файлы с фильмом «Мулан» студии Disney, который стал самым скачиваемым по данным TorrentFreak. Рост числа выявленных угроз совпадает с датой выхода фильма.

Только среди результатов обычного поискового запроса «Mulan.2020» встречаются около 18 тыс. файлов фильма с признаками вредоносного поведения. Скорее всего, в реальности их намного больше под другими названиями.

Среди обнаруженных угроз встречается вредоносный houdrat-код, который используется в основном для криптомайнинга. Криптомайнинг может долго оставаться незаметным и способен вывести из строя устройство.

Кроме того, распространены LNK-файлы – расширения, позволяющие перенаправить пользователя на другие ресурсы: рекламные сайты или ссылки, по которым запускается другой вредоносный код.

Пользователи во всех странах мира регулярно становятся жертвами преступных кампаний из-за пиратского контента, ведь это один из наиболее простых и эффективных способов распространения вредоносов. К примеру, в своем исследовании год назад Eset выяснила, что лишь 9% пользователей выбирают легальный контент. При этом даже на торрент-сайтах есть предупреждение об угрозе распространения вредоносов через файлы игр, фильмов и сериалов.


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