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Представлена новая линейка E мониторов Philips

18 сентября 2020 г., 13:05
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Представлена новая линейка E мониторов Philips

Компания MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, представила новую серию мониторов E Line, куда вошли модели Philips 242E1GAJ (диагональ 23,8 дюйма/60,5 см) и Philips 272E1GAJ (диагональ 27 дюймов/68,6 см).

Мониторы Philips 242E1GAJ и Philips 272E1GAJ обеспечивают разрешение Full HD с соотношением сторон 16:9. В них установлены VA-панели с углами обзора 178°/178°, где поддерживается кадровая частота 144 Гц и время отклика MPRT 1 мс. Монитор Philips 242E1GAJ оснащен технологией AMD FreeSync Premium, которая обеспечивает отсутствие рывков в игровом процессе.

Мониторы серии E оснащены технологией UltraWide Color, которая обеспечивает широкий спектр цветов для яркости изображения. А благодаря технологии SmartContrast, которая анализирует отображаемую картинку, монитор автоматически настраивает цвета и регулирует яркость подсветки. Линейка E также оснащена технологией Flicker-Free для более комфортного просмотра и режимом LowBlue для удобства в работе.

В новых мониторах имеются встроенные стереодинамики.

Сообщается, что мониторы Philips 242E1GAJ и Philips 272E1GAJ появятся в украинской рознице в октябре. Ориентировочная розничная цена этих моделей — 5299 и 6999 грн соответственно.


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