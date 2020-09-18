СХД FlashBlade от Pure Storage сертифицирована для AWS Outposts

18 сентября 2020 г., 14:25

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Компания Pure Storage, предоставляющая системы хранения данных (СХД) как услугу (storage as-a-service) и партнер по передовым технологиям в партнерской сети (APN) Amazon Web Services (AWS), сообщила, что FlashBlade получил статус AWS Outposts Ready – платформы, которая является частью программы AWS Service Ready. Пройдя комплексную проверку и обладая необходимой поддержкой, технология FlashBlade для AWS Outposts предоставляет гибридное облачное решение, отличающееся производительностью all-flash массива, масштабируемостью инфраструктуры облака и простотой эксплуатации для ускорения работы современных приложений и исходных баз данных.

Предполагается, что к следующему году 90% предприятий во всем мире будут строить ИТ-стратегии, сочетая размещение своих СХД в ЦОДах и публичных облачных платформах, а также на существующих платформах для удовлетворения все более разнообразных требований, которые предъявляются современным приложениям. Эти предприятия нуждаются в гибридной облачной стратегии, построенной на лучших в своем роде технологиях, которые могли бы обеспечить упрощенное управление, взаимодействие между различными службами, гибкость, оперативность и производительность. Все это необходимо для успешной работы, а также для того, чтобы избежать сложности работы, более высоких затрат и вопросов, связанных с мобильностью данных.

Благодаря интеграции FlashBlade с AWS Outposts клиенты AWS теперь могут использовать высокопроизводительную упрощенную файловую и блочную СХД с низким значением задержки, а также с собственными возможностями Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) в тандеме с сервисами AWS, API и инструментами, причем всем этим можно управлять и использовать возможности контейнеров в собственном центре обработки данных. Это решение сделает возможным использование таких пользовательских сценариев, как искусственный интеллект (ИИ), современная аналитика, DevOps, быстрое восстановление данных, а также предложит и другие виды использования с учетом самых последних требований, которые подразумевают необходимость реагирования в реальном времени, высокую пропускную способность, соблюдения требований относительно суверенитета данных, существующих потребностей и локальной обработки.

AWS Outposts – это полностью управляемый сервис, который расширяет инфраструктуру AWS, сервисов AWS, API и инструментов практически до любого центра обработки данных, пространства для аппаратного хостинга или локально установленного объекта и позволяет пользоваться упорядоченными гибридными технологиями. Присвоение статуса «Готово» от AWS Outposts делает Pure компанией-участницей APN, которая предлагает полностью подготовленный продукт для использования на AWS Outposts. Данный статус также означает, что Pure провела успешную интеграцию с развертыванием AWS Outposts.

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