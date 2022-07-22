Волонтери створюють меморіали пам’яті жертв російської агресії

22 июля 2022 г., 14:25

Протягом восьми років, з квітня 2014 року, росія захоплювала мирні українські міста та вбивала мешканців на сході та в Криму. 24 лютого 2022 року почалася повномасштабна військова агресія – російська армія без оголошення війни почала бомбардування мирних українських міст – щоб стерти нашу країну з мапи світу. Жертвами цієї війни вже стали тисячі громадян України.

Статистика загиблих – це не просто цифри, це реальні люди зі своїми прагненнями, мріями та рідними, які втратили їх назавжди. Ми маємо зберегти пам'ять кожної жертви цієї війни. Для цього волонтери створюють меморіали, аби зберегти імена усіх загиблих та їх історії. Якщо ви знаєте людину, яка стала жертвою війни та хотіли б поділитися її історією – напишіть волонтерам.

«Меморіал: вбиті росією» https://www.victims.memorial

«Меморіал жертвам російсько-української війни» https://www.memorialua.com

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