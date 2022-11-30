Vodafone відновив зв'язок вже у 45 деокупованих містах і селах Херсонщини

30 ноября 2022 г., 10:35

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Відновлення зв'язку в Херсоні та області триває.

Як повідомляться, перша базова станція Vodafone у Херсоні під'єднана до постійного електроживлення в день ввімкнення електромережі в Херсоні, на цей час вже п'ять базових станцій в місті з постійним живленням. Також інженери компанії відремонтували ще одну волоконно-оптичну лінію зв'язку, що з'єднує Херсон та передмістя з ядром мережі. Резервування забезпечить більшу надійність роботи мережі.



За минулий тиждень Vodafone суттєво збільшив покриття у Херсонській області. Зв'язок повернувся у звільнені населені пункти Херсонщини: смт Білозерка, с. Високе Тягинської ОТГ Бериславського району, с. Садове, с. Музиківка, смт Зеленівка і смт Комишани Херсонського району.



Загалом зв'язок поновлений вже у 45 деокупованих містах і селах Херсонської області.



Фахівці продовжують працювати над відновленням об'єктів зв'язку, щоб забезпечити достатню ємність мережі та покращити якість послуг для херсонців. Так, завдяки запуску додаткових базових станцій протягом останнього тижня зв'язок покращено у Суворівському районі міста, у Таврійському та Шуменському мікрорайонах та мікрорайоні Острів.



Для всіх абонентів, які знаходяться на звільнених територіях та зберегли активні SIM-карти Vodafone, нараховується:

• 10 ГБ мобільного інтернету;

• 1000 хвилин для дзвінків на всіх операторів.



Також команда Vodafone працює над розблокуванням SIM-карт та відновленням їх роботи. Мешканці, які втратили свої номери, отримали від співробітників компанії нові безкоштовні sim-картки.

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