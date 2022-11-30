Операційна система BlackBerry QNX стала доступною на AWS

30 ноября 2022 г., 11:45

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Компанія BlackBerry заявила, що її операційна система QNX, яка використовується в автомобілях та різних периферійних обчислювальних пристроях, доступною на хмарній платформі Amazon Web Services.



Спочатку відома як виробник телефонів, BlackBerry за останнє десятиліття переорієнтувалася на ринок корпоративного програмного забезпечення. Канадська компанія зараз отримує більшу частину свого доходу від продажу інструментів кібербезпеки та програмного забезпечення для живлення підключених пристроїв.



За даними BlackBerry, система QNX розгорнута більш ніж на 215 мільйонах транспортних засобів по всьому світу.



Операційна система реального часу, або RTOS, QNX включає в себе функції, які оптимізують надійність роботи основних програмних компонентів автомобіля. За словами представників BlackBerry, QNX гарантує, що збій в одному програмному компоненті не призведе до неправильної роботи інших. Крім того, операційна система може автоматично відновлювати несправне програмне забезпечення завдяки вбудованому інструменту.



Тепер BlackBerry дозволить автовиробникам запускати QNX в хмарних екземплярах Amazon EC2. За словами компанії, фахівцям автовиробника можуть використовувати хмарне розгортання QNX для розробки і тестування нового програмного забезпечення для транспортних засобів. Скажемо, такі завдання, як оцінка надійності нового додатка, простіше виконувати на хмарній інфраструктурі, ніж на тестовому автомобілі під управлінням QNX.



Розробники можуть використовувати хмарні розгортання QNX разом з іншою пропозицією BlackBerry під назвою IVY - комплексом програмних інструментів для спрощення обробки даних з вбудованих датчиків автомобілів. Деякі компоненти інструментарію призначені для роботи на бортовому комп'ютері автомобіля, в той час, як інші компоненти розміщені в AWS.



За словами представників BlackBerry, як QNX, так і IVY можуть працювати на екземплярах EC2 на базі процесора Graviton2 від AWS.



BlackBerry зробила хмарну версію QNX доступною в ранньому доступі для обраної групи клієнтів. За даними компанії, в число цих клієнтів входять автовиробники, а також ряд великих постачальників автозапчастин.



BlackBerry заявляє, що доступність QNX в AWS також принесе користь компаніям, що не належать до автомобільної індустрії. Вона передбачає, що клієнти в галузі робототехніки, медичного обладнання, промислового контролю, аерокосмічного та оборонного секторів будуть використовувати хмарні середовища QNX для підтримки своїх проєктів з розробки програмного забезпечення.

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