Світові поставки VR-пристроїв збільшаться до 10,35 млн одиниць у 2023 р.

30 ноября 2022 г., 9:25

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За оцінками TrendForce, глобальні поставки пристроїв віртуальної реальності в 2022 році складуть близько 8,58 мільйона одиниць, що свідчить про падіння на 5,3% в річному обчисленні.



За цим падінням стоять три помітні фактори. По-перше, триваюча висока інфляція пригнічувала споживчий попит на кінцеву продукцію в цьому році. По-друге, VR-бренди або вирішили не випускати нові продукти в цьому році. Нарешті, попит на пристрої Meta Quest був пригнічений значним коригуванням цін.



Що стосується 2023 року, то згідно з прогнозом TrendForce світові поставки VR-пристроїв відновляться до 10,35 млн одиниць і продемонструють зростання на 20,6% в річному обчисленні. На наступний рік заплановано вихід нових продуктів, включаючи Sony PS VR2 і Meta Quest 3, тому очікується, що вони стануть значним драйвером попиту.



Компанія Meta Platforms була найбільш агресивною у виділенні ресурсів на ринок VR/AR. Через зростаючий тиск на витрати компанія Meta скоригувала свою цінову стратегію для пристроїв Quest. Зокрема, Meta Quest 2 тепер коштує 1499 доларів, що більш ніж утричі перевищує його попередню ціну. Зважаючи на таке підвищення ціни та відносно короткий час автономної роботи, Quest Pro навряд чи піде слідами Quest 2 в плані підтримки високих темпів зростання поставок. За оцінками TrendForce, у 2022 році поставки Quest Pro досягнуть лише рівня 250 тис одиниць. Meta доведеться почекати до наступного року, коли на ринок вийде Quest 3, щоб знову побачити помітне позитивне зростання. На цей момент TrendForce прогнозує, що поставки Meta за 2023 рік складуть близько 7,25 мільйона одиниць.



Що до Sony, то підняти продажі її майбутнього PS VR2 до значних масштабів буде складно, оскільки пристрій націлений на дуже нішевий ринок ігрових продуктів. Все-таки, PS VR2 зможе забезпечити набагато кращий ігровий досвід у віртуальній реальності. Це пов'язано з тим, що він не є сумісним з апаратним та програмним забезпеченням. Більше того, ігри на ній будуть чистими VR-іграми, розробленими для використання нових або більш просунутих функцій пристрою, таких як відстеження очей і тактильний зворотний зв'язок. Забезпечення виняткового користувацького досвіду стане для Sony ключем до збереження своєї частки на ринку VR-продуктів. За прогнозами TrendForce, поставки PS VR2 досягнуть близько 1,6 мільйона одиниць у 2023 році. Саме цей продукт стане основним фактором зростання ринку VR в наступному році.



Попри те, що в наступному році поставки VR-пристроїв знову зростуть, масштаби все ж будуть обмежені через напрямки розвитку виробництва. В даний час технічні характеристики VR-пристроїв рухаються в бік меншого форм-фактора (тобто більш легких і тонких пристроїв), кращої продуктивності (наприклад, вищої якості зображення) і більшої кількості сенсорних функцій. Ці три тенденції не тільки призвели до одночасного зростання як вартості обладнання, так і роздрібної ціни, але й відлякують інші електронні бренди від виходу на ринок VR. Варто відзначити, що хоча Meta все ще залишається провідним брендом у цьому сегменту, її переваги, пов'язані з лідерством на ринку, будуть зменшуватися через зростаючий ціновий тиск і нездатність знайти сценарії використання для своїх продуктів. TrendForce вважає, що конкуренти Meta можуть скористатися цим сприятливим моментом, щоб захопити більшу частку ринку VR-пристроїв, зосередившись на продуктах початкового рівня, які можуть запропонувати краще співвідношення ціна/якість.

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