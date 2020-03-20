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VMware обновила платформу облачной защиты конечных точек Carbon Black Cloud

20 марта 2020 г., 17:55
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VMware обновила платформу облачной защиты конечных точек Carbon Black Cloud

Компания VMware представила автоматизированную корреляцию фреймворка MITRE ATT&CK Technique ID (TIDs) – списка стандартных подходов, методик и процедур (TTP), которая встроена в VMware Carbon Black Cloud. Используя фреймворк MITRE ATT&CK заказчики искать в VMware Carbon Black Cloud конкретные TTP на основе методик MITRE ATT&CK, выявляя потенциальные угрозы и области улучшения в информационной безопасности.

Также VMware Carbon Black интегрирован с Microsoft Windows Anti-Malware Scanning Interface (AMSI), что улучшает контроль за ситуацией в инфраструктуре за счёт расшифровки обфусцированных команд. Благодаря этой интеграции заказчики смогут обеспечить прозрачность того, что выполняется интерпретаторами скриптов вроде PowerShell. Также заказчики смогут анализировать постоянно собираемую информацию об активности конечных точек и создавать собственные методики обнаружения на основе данных от AMSI.

Наконец, VMware Carbon Black обеспечит перехват вредоносного ПО на Linux-машинах. Это нововведение позволит клиентам мигрировать с других решений, созданных исключительно для Linux, и консолидировать свои программы для обеспечения безопасности. Пользователи платформы VMware Carbon Black Cloud смогут обеспечить комплексную защиту всех основных операционных систем – Windows, Mac и Linux.


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