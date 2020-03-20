Успешный конец года не помог рынку серверов выйти в плюс

20 марта 2020 г., 16:45

По данным аналитиков из Gartner, в финальной четверти 2019 г. выручка мирового рынка серверов выросла на 5,1% "YoY", а поставки увеличились на 11,7%. Однако этого оказалось недостаточно для выхода рынка в плюс по итогам года – выручка сократилась на 2,5% при снижении поставок на 3,1%.



В конце года рынок вернулся в зону роста благодаря существенно возросшему спросу со стороны операторов гипермасштабируемых ЦОД.



По результатам работы в 2019 г. Dell EMC сохранила лидерство в денежном и натуральном выражениях – за вендором 20,5% и 16,3% глобального рынка соответственно. Вторая позиция осталась за HPE, под контролем которой 17,3% выручки мирового рынка и 12,3% поставок. Inspur Electronics оказался единственным вендором из Тор-5, которому по итогам удалось нарастить поставки и доходы.

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