Владелец TikTok приобретает игровую студию Moonton за 4 млрд долл.

|0
Как сообщает Reuters, компания ByteDance заявила в понедельник, что ее подразделение по видеоиграм Nuverse намерено приобрести игровую студию Moonton Technology, которая базируется в Шанхае.
По словам двух источников Reuters, сделка оценивается в 4 млрд долл.
Компания ByteDance, владелец TikTok и аналогичной китайской платформы коротких видео Douyin, в последнее время значительно продвинулась в бизнесе видеоигр, и начала вплотную конкурировать с китайской Tencent.
«За счет взаимодействия команд, а также извлечения уроков и идей из собственного быстрого роста, Moonton обеспечит необходимый импульс для глобального развития Nuverse», - говорится в заявлении ByteDance.
В письме к сотрудникам генеральный директор Moonton Юань Цзин (Yuan Jing) отметил, что после приобретения компания будет работать независимо от ByteDance.
Moonton Technology, основанная бывшим сотрудником Tencent, наиболее известна в Юго-Восточной Азии своей многопользовательской онлайн-игрой Mobile Legends.
Tencent, крупнейшая китайская компания, занимающаяся видеоиграми и социальными сетями, также планировала приобрести Moonton, но ее заявка была отклонена.
Приобретение означает, что у ByteDance теперь есть игра MOBA, которая может составить конкуренцию принадлежащимTencent Honor of Kings и League of Legends, которые являются ключевыми источниками доходов для Tencent.
Также отмечается, что начиная с 2017 года Tencent и Riot Games подали несколько судебных исков против Moonton за нарушение авторских прав.
Замовлення хмари в декілька кліків. UCloud запустив хмарний чат бот!
|0