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Владелец TikTok приобретает игровую студию Moonton за 4 млрд долл.

23 марта 2021 г., 17:15
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Как сообщает Reuters, компания ByteDance заявила в понедельник, что ее подразделение по видеоиграм Nuverse намерено приобрести игровую студию Moonton Technology, которая базируется в Шанхае.

По словам двух источников Reuters, сделка оценивается в 4 млрд долл.

Компания ByteDance, владелец TikTok и аналогичной китайской платформы коротких видео Douyin, в последнее время значительно продвинулась в бизнесе видеоигр, и начала вплотную конкурировать с китайской Tencent.

«За счет взаимодействия команд, а также извлечения уроков и идей из собственного быстрого роста, Moonton обеспечит необходимый импульс для глобального развития Nuverse», - говорится в заявлении ByteDance.

В письме к сотрудникам генеральный директор Moonton Юань Цзин (Yuan Jing) отметил, что после приобретения компания будет работать независимо от ByteDance.

Moonton Technology, основанная бывшим сотрудником Tencent, наиболее известна в Юго-Восточной Азии своей многопользовательской онлайн-игрой Mobile Legends.

Tencent, крупнейшая китайская компания, занимающаяся видеоиграми и социальными сетями, также планировала приобрести Moonton, но ее заявка была отклонена.

Приобретение означает, что у ByteDance теперь есть игра MOBA, которая может составить конкуренцию принадлежащимTencent Honor of Kings и League of Legends, которые являются ключевыми источниками доходов для Tencent.

Также отмечается, что начиная с 2017 года Tencent и Riot Games подали несколько судебных исков против Moonton за нарушение авторских прав.

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