 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 2 (1249)

10.01 - 17.01

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Геннадий
Армашула
Новое старое

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

ViewSonic представила новые проекторы

20 января 2021 г., 10:25

ViewSonic представила новые проекторы

Компания Diweave, официальный дистрибьютор ViewSonic в Украине, сообщила о том, что производитель представил проекторы PX701-4K и PX748-4K, а также портативное устройство M2e.

Как отмечается, анонсированные устройства используют новейший чип DLP XPR от Texas Instruments для поддержки контента по стандарту HDR/HLG.

Устройства имеют аппаратное разрешение 4K (3840 x 2160) и яркость 3200 и 4000 ANSI-люменов соответственно. Размер получаемого изображения может достигать 300 дюймов по диагонали.

ViewSonic представила новые проекторы

Портативный проектор M2e генерирует изображение Full HD (1920 × 1080) с диагональю от 30 до 100 дюймов. Имеет 125% охват цветового пространства sRGB.

Это устройство поставляется со встроенными динамиками от Harman Kardon, Bluetooth и возможностью подключения по Wi-Fi. Это устройство визуализациии обладает всеми возможностями для воспроизведения контента в формате Full HD, а благодаря своей небольшой массе (1 кг) и габаритах (184 × 184 × 54 мм) его можно легко взять с собой в дорогу или путешествие.

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  