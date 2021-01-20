ViewSonic представила новые проекторы

20 января 2021 г., 10:25

Компания Diweave, официальный дистрибьютор ViewSonic в Украине, сообщила о том, что производитель представил проекторы PX701-4K и PX748-4K, а также портативное устройство M2e.



Как отмечается, анонсированные устройства используют новейший чип DLP XPR от Texas Instruments для поддержки контента по стандарту HDR/HLG.



Устройства имеют аппаратное разрешение 4K (3840 x 2160) и яркость 3200 и 4000 ANSI-люменов соответственно. Размер получаемого изображения может достигать 300 дюймов по диагонали.

Портативный проектор M2e генерирует изображение Full HD (1920 × 1080) с диагональю от 30 до 100 дюймов. Имеет 125% охват цветового пространства sRGB.

Это устройство поставляется со встроенными динамиками от Harman Kardon, Bluetooth и возможностью подключения по Wi-Fi. Это устройство визуализациии обладает всеми возможностями для воспроизведения контента в формате Full HD, а благодаря своей небольшой массе (1 кг) и габаритах (184 × 184 × 54 мм) его можно легко взять с собой в дорогу или путешествие.

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