Citrix покупает Wrike за 2,25 млрд долл.

20 января 2021 г., 9:15

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Компания Citrix официально подтвердила появившиеся ранее сообщения о намерении приобрести Wrike.



Как сообщается, разработчик корпоративного онлайн-сервиса для совместной работы и управления проектами будет куплен за 2,25 млрд долл. Планируется, что сделка будет закрыта в первой половине 2021 года.



Компания Wrike была основана Андреем Филевым в 2006 г. и располагает штаб-квартирой в Маунтин-Вью.



Wrike позволяет командам визуализировать проекты (например, в форме диаграммы Ганта или канбан-доски), отслеживать сроки и потраченное время, устанавливать зависимости задач в проектах, назначать исполнителей и распределять рабочие ресурсы. Кроме того, сервис позволяет создавать шаблоны типовых проектов, описывать процесс с помощью индивидуального набора статусов и полей в задачах.



Функции совместной работы Wrike включают интеграцию с электронной почтой для работы с задачами из писем, управление группами пользователей, формы входящих запросов, комментирование задач, сообщения, обсуждение, согласование и редактирование текстов, а также систему уведомлений об изменениях в проектах команды.



Облачные технологии Wrike должны усилить портфель SaaS-решений Citrix и позволят компании дополнить предлагаемые инструменты новыми возможностями для повышения эффективности командной работы.



«Став частью семьи Citrix, мы сможем активно масштабировать наш продукт и ускорить реализацию нашей дорожной карты, чтобы предоставить возможности, которые помогут нашим клиентам получить больше от инвестиций в решения Wrike. Мы всегда прислушивались к нашим клиентам и создавали наш продукт на основе их отзывов - теперь мы сможем делать больше и быстрее», - написал Андрей Филев в своем блоге.



Как отмечается, вместе Citrix и Wrike будут обслуживать более 400 тысяч клиентов в 140 странах. Также важно, что Wrike получит доступ к обширной партнерской сети Citrix.



В 2018 году инвестфонд Vista Equity Partners приобрела Wrike, официально сумма не озвучивалась, но многие наблюдатели отмечали, что она составила не менее 800 млн долл.

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