Відповідальність власника

7 июля 2023 г., 15:35

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Коли автомобіль моргає власнику лампочками (акумулятор розряджений, низький рівень масла, помилка подушки безпеки), а водій ці сигнали ігнорує, чи винний виробник автомобіля в тому, що одного разу той не заведеться, двигун стукане чи не спрацюють подушки при лобовій атаці?

Виробники серверів та розробники програмного забезпечення дають в руки користувачам інструменти контролю за робочими параметрами та станом компонентів. Якщо покупці ними не користуються, виробник і продавець не винні.

Коли дисковий масив сигналізує про відмови дисків, а власник не реагує, настане момент і критична кількість втрачених дисків не дозволить відновити дані. Диски за гарантією замінять, втрачені дані не підняти.

Нерозумно розраховувати на гарантійні зобов'язання або сервісний контракт вендора. Безглуздо прописувати жорсткі терміни реагування постачальника на позаштатні події. Якщо сам власник не робить зусиль для захисту своїх додатків та даних, перекладання всієї відповідальності «на дядька» означає лише одне – хтось формально захищає свою дупу.

Але чиясь суха дупа не є драйвером бізнесу. Цінуються не юристи, автори договорів та інструкцій, а ініціативні розробники та самостійні фахівці. Їхня кваліфікація та зважені рішення дозволяють спрямовувати ресурси компаній на продуктивну діяльність, замість купівлі всеосяжних страхових полісів.

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