В Україні відкрито Центр передового досвіду з розробки та інтеграції АІ

5 февраля 2025 г., 10:25

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Міністерство цифрової трансформації України презентувало WINWIN AI Center of Excellence - центр передового досвіду з розробки та інтеграції АІ, який трансформує державу, бізнес і суспільство, посилюючи глобальну конкурентоспроможність України.

Зазначається, що Центр буде впроваджувати штучний інтелект у державні процеси та ключові сфери життя: оборону, медицину, освіту та бізнес.

Також підкреслюється, що WINWIN AI CoE є першим Center of Excellence, створеним у межах Стратегії цифрового розвитку інновацій WINWIN. Його мета - об'єднати експертів, ресурси та інновації для розвитку АІ та ключових сфер життя українців.

Першочергово WINWIN AI CoE фокусується на розробці АІ-рішень для державного та оборонного секторів.

«Цього року ми будемо активно інтегрувати штучний інтелект у всі наші проекти. Світ розвивається шаленими темпами, і якщо ми хочемо бути серед лідерів, нам потрібно діяти так само швидко. Наша мета у цьому напрямку - до 2030 року увійти в топ-3 країни світу за рівнем інтеграції та впровадження AI-рішень», - наголосив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Штучний інтелект допоможе покращити державні сервіси для громадян та оптимізувати роботу держслужбовців. Йдеться про інтеграцію АІ в «Дію», освітній застосунок «Мрія», створення інструментів для аналізу даних у державі тощо.

«Штучний інтелект може будувати індивідуальні освітні траєкторії для школярів, автоматично визначати цілі на полі бою, діагностувати хвороби та підвищувати прибутковість бізнесів. Наше завдання - знайти ефективні шляхи використання цієї технології у кожній зі сфер, від освіти до державного управління», - зазначив заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

Серед головних напрямків роботи Центру:

розробка АІ-продуктів для державного сектору й оборони;

впровадження штучного інтелекту в науку;

створення освітніх можливостей для AI-спеціалістів і громадян;

підтримка стартапів та малих і середніх підприємств в інтеграції АІ;

співпраця з міжнародними технологічними компаніями (BigTech).

Мінцифри також повідомило про ключові цілі Центру на рік.

Запустити розробку AI-продуктів для державного сектору:

створено механізм розробки пілотних AI-рішень;

запущено AI-інкубатор для створення продуктів;

командою центру розроблено 16 пілотів, з яких 50% передано в розробку MVP, а також запущено мінімум 3 AI-продукти.

Закласти технологічний фундамент AI-суверенітету країни з власною LLM-моделлю:

створено технічну інфраструктуру для запуску національних AI-продуктів;

розроблено національну мовну модель (LLM) для державних сервісів;

сформовано технологічну AI-стратегію з фокусом на масштабування і інтеграцію ШІ у проекти Дія, Мрія, AI Legal тощо.

Центр очолив Данило Цьвок - новий Chief AI Officer Мінцифри. Він має понад 10 років досвіду у технологічно-інноваційному менеджменті, працював у Mеtinvest Digital координував AI-напрям в корпоративному R&D, очолював профільні державні інституції у сфері інновацій. Данило має ступень PhD у сфері економічних наук.

CTO центру став Дмитро Овчаренко — архітектор і технічний директор з понад 17-річним досвідом розробки IT-продуктів і впровадженні АІ, експерт з побудови центрів компетенцій (CoE), раніше він займав пост директора практики GenAI в SoftServe.

WINWIN AI CoE працюватиме у форматі проектного інкубатора – простору для аналізу, розробки та тестування AI-рішень. Команда збиратиме запити на покращення процесів і послуг та разом з бізнесом розроблятиме відповідні АІ-рішення. Після тестування інновації будуть впроваджуватися у сервіси для громадян і держслужбовців.

«У межах Стратегії WINWIN передбачено створення подібних центрів за всіма пріоритетними напрямами, зокрема EdTech, MedTech, XR, Secure Cyber Space тощо. Їхня основна мета - дослідження інновацій, впровадження пілотних проектів в Україні, а також залучення інвестицій і партнерів. Ми також ведемо діалог з урядами та представниками приватного сектору інших країн щодо спільної реалізації цієї стратегії», зазначила заступник Міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції Валерія Іонан.

WINWIN AI Center of Excellence створено у межах Стратегії цифрового розвитку інновацій України WINWIN 2030. Центр ініційовано Мінцифри. Концепція розроблена за підтримки Міністерства закордонних справ, Співдружності та розвитку Великої Британії (FCDO) та Deloitte UK.

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